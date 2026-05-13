Julio Zamora encabezó los festejos por el 140° aniversario de General Pacheco: “Es fundamental estar cerca del vecino"

En una emotiva jornada con artistas locales y referentes de la sociedad civil, el Municipio de Tigre conmemoró un nuevo aniversario de la ciudad. El jefe comunal llamó a mantener la “escucha atenta” para seguir impulsando el crecimiento local.

El Municipio de Tigre celebró el 140° aniversario de General Pacheco con un encuentro que reunió a las principales instituciones sociales, deportivas y culturales de la localidad. La jornada, realizada en el Club Pacheco, estuvo encabezada por el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quienes destacaron la pujanza de la ciudad y el trabajo articulado entre el sector público y privado.

Durante el evento, que incluyó presentaciones de artistas locales y un ágape para los presentes, se entregó una distinción especial al Instituto Saravia. El reconocimiento se dio en el marco de sus 60 años de labor ininterrumpida y su contribución al desarrollo cultural de la zona.

"Es fundamental estar cerca de la ciudadanía en este contexto tan complejo para todas las familias", expresó Julio Zamora durante su discurso. El jefe comunal subrayó el esfuerzo de las entidades locales para organizar los festejos y afirmó: "Siempre hablamos de la importancia de estar cerca de los comerciantes, de las instituciones y de todos aquellos que quieren a General Pacheco. El Municipio tiene que estar al lado de la comunidad, con una escucha atenta".

Por su parte, Gisela Zamora puso el foco en el futuro de la localidad al señalar que cada aniversario es una oportunidad para "tomar impulso de cara a todo lo que viene". La funcionaria resaltó el carácter emprendedor de la comunidad de Pacheco y la alegría de compartir proyectos con los vecinos.

El encuentro contó con una amplia representación de la sociedad civil, incluyendo a referentes de la UTN General Pacheco, Damas Rosadas, Rotary Club, Cámara de Comercio, Bomberos Voluntarios y centros de jubilados, entre otros. La presencia masiva de estas entidades reforzó el mensaje oficial de unidad y compromiso territorial.