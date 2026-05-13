Pizza Vilo: este jueves vuelven los descuentos y shows en vivo en las pizzerías de Vicente López

Este jueves 14 de mayo, los vecinos podrán disfrutar de una nueva edición del programa gastronómico Pizza Vilo. Con beneficios que incluyen desde pizza libre hasta importantes descuentos en efectivo, el evento busca apuntalar el desarrollo económico de los comercios del distrito.

Este jueves 14 de mayo, los amantes de la gastronomía tienen una cita obligada en el norte del conurbano. Se realizará la quinta edición de Pizza Vilo, la iniciativa municipal que transforma las pizzerías de Vicente López en un circuito de beneficios, promociones exclusivas y espectáculos musicales para disfrutar en familia o con amigos.

La jornada se extenderá de 20 a 24 horas y contará con la participación de establecimientos emblemáticos en los distintos barrios del partido. La propuesta busca fortalecer la identidad de estos comercios, que se han convertido en pilares del desarrollo económico local y puntos de encuentro tradicionales para la comunidad.

Entre los beneficios destacados, la histórica Pizzería Víctor de Florida —famosa por sus siete décadas de trayectoria y su icónica fugazzeta rellena— ofrecerá una cerveza de litro o dos gaseosas sin cargo con la compra de cada pizza grande. En Olivos, La Guitarrita aplicará un 50% de descuento en pizzas tradicionales abonando en efectivo, mientras que en Munro, el local Athor Bar presentará una opción de pizza libre con siete sabores, incluyendo bebida y papas fritas.

El circuito de locales adheridos incluye nombres referentes de la zona como:



Florida: Pizzería Victor y Cervecería Bucaré.

Pizzería Victor y Cervecería Bucaré.

Munro: Il Fungo, CowoBongo y Athor Bar.

Il Fungo, CowoBongo y Athor Bar.

Olivos: La Farola, La Guitarrita, Sicilia Trattoria, Las Tinajas, Hormiga Negra, CaoBar e Íbice.

La Farola, La Guitarrita, Sicilia Trattoria, Las Tinajas, Hormiga Negra, CaoBar e Íbice.

La Lucila: Morelia Pizza Restaurant.

Morelia Pizza Restaurant.

Vicente López: Forno Rosso y Pizzería Fugacheta.



Desde la organización señalaron que este evento forma parte de un calendario gastronómico más amplio —que incluye ciclos como VL Burger, Café Vilo y la Noche del Malbec— diseñado para promover el consumo en los centros comerciales del distrito. La pizza, como clásico indiscutido de las salidas argentinas, vuelve a ser la protagonista de una noche que promete combinar sabor, ahorro y cultura local.