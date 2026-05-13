San Isidro Labrador: la imagen del Santo recorre los barrios y lanzan importantes descuentos en comercios

San Isidro vive sus Fiestas Patronales. La imagen del Santo recorre las localidades y se prepara para la procesión central. Además, ¡atención! Hay descuentos de hasta el 30% en comercios del centro. Consultá el cronograma acá.

San Isidro transita una de las semanas más importantes de su calendario con las celebraciones en honor a San Isidro Labrador. El Municipio puso en marcha una agenda que entrelaza la devoción religiosa con iniciativas de reactivación económica, destacando el despliegue de la emblemática imagen patronal por los distintos barrios del distrito.

La denominada "Misión del Santo" ya movilizó a cientos de vecinos en sus visitas al Hospital Central, el Colegio Holy Cross y el Hospital Materno Infantil. La figura, que representa los valores del trabajo y el compromiso comunitario, abandonó su altar en la Catedral para tomar contacto directo con personal médico, adultos mayores en el Hogar Marín y familias en la Plaza Belgrano de Villa Adelina.

El cronograma de las últimas jornadas

La agenda itinerante continúa su recorrido por las localidades antes del cierre central:



Miércoles 13 de mayo: La imagen visitará el Hospital de Boulogne (misa a las 13:00 h) y permanecerá en la Estación de Boulogne de 17:00 a 19:00 h para el encuentro con los vecinos.

La imagen visitará el (misa a las 13:00 h) y permanecerá en la de 17:00 a 19:00 h para el encuentro con los vecinos.

Jueves 14 de mayo: Cierre de la misión en la Estación de San Isidro , donde el Santo recibirá la bendición de los trabajadores de 10:00 a 13:00 h.

Cierre de la misión en la , donde el Santo recibirá la bendición de los trabajadores de 10:00 a 13:00 h.

Viernes 15 de mayo (Día de San Isidro Labrador): La tradicional procesión partirá a las 17:00 h desde la Catedral (Av. del Libertador 16200), recorriendo las calles Martín y Omar, Rivadavia y 9 de Julio, para finalizar con la Misa Solemne a las 18:00 h.



Para aquellos interesados en el detalle minuto a minuto, se puede consultar el cronograma completo de las fiestas patronales y los homenajes en este enlace.

Impulso al comercio local: "San Isidro Centro Ahorra"

En paralelo a los actos religiosos, el Municipio activará el viernes 15 y el sábado 16 de mayo el programa "San Isidro Centro Ahorra". Esta propuesta, coordinada con el sector privado, busca incentivar el consumo en el casco comercial durante las festividades.

Más de 50 locales adheridos ofrecerán beneficios que incluyen:



Descuentos del 30% por pago en efectivo.

por pago en efectivo.

Rebajas del 20% con medios de pago seleccionados.

con medios de pago seleccionados.

Promociones de 2x1 y ofertas exclusivas en diversos rubros.



Esta arista económica de las Fiestas Patronales apunta a transformar la masiva concurrencia de las celebraciones en un apoyo concreto para los comerciantes de cercanía, uniendo la tradición histórica con el desarrollo actual del partido.