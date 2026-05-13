Crisis del transporte en San Isidro: Provincia y la UTA conformaron una mesa de trabajo por las líneas 707, 333, 407 y 437

En una reunión estratégica en la sede del sindicato, el Gobierno provincial y el gremio avanzaron en la conformación de un espacio técnico para destrabar la crisis operativa de las líneas provinciales y comunales que recorren San Isidro. Hay expectativas por una solución definitiva en los próximos días.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave en la búsqueda de una solución para el conflicto que afecta la normal prestación de servicios de varias líneas de colectivos en la Zona Norte. En un encuentro encabezado por el subsecretario de Transporte bonaerense, Damián Contreras, y el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, se conformó una mesa de trabajo técnica para dar previsibilidad a trabajadores y pasajeros.

La reunión, desarrollada en la sede de la UTA, contó con la participación de equipos técnicos del Ministerio, representantes de las empresas de transporte involucradas y dirigentes gremiales como el secretario Luis Duperre. El objetivo central fue analizar la situación de las líneas provinciales 333, 407, 437 y la emblemática línea comunal 707 de San Isidro, cuyos recorridos presentan dificultades operativas desde hace meses.

Durante la jornada, las partes evaluaron diversas alternativas operativas y posibles esquemas de recorridos. La prioridad de la cartera provincial es asegurar la preservación de todos los puestos de trabajo y garantizar que los vecinos de San Isidro y localidades aledañas cuenten con un servicio eficiente y continuo.

Cabe destacar que el conflicto de estas líneas viene sumando capítulos de incertidumbre para la comunidad. Para entender el contexto y la evolución de esta problemática, se puede repasar la cobertura completa en el archivo especial sobre la situación de la Línea 707.

Desde el Ministerio calificaron el encuentro como positivo y señalaron que el trabajo conjunto continuará de manera intensa. Se espera que, a partir de las alternativas analizadas en esta mesa de trabajo, se logre arribar a una resolución definitiva en el corto plazo, llevando tranquilidad a las familias del sector y a los miles de usuarios que utilizan diariamente estas unidades en el conurbano bonaerense.