Tigre lanza capacitaciones gratuitas para fortalecer las cooperadoras escolares

Con el objetivo de brindar herramientas contables y legales, la comuna y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) dictarán talleres presenciales en el CUT. Conocé las fechas y cómo anotarte.

El Municipio de Tigre, en una labor conjunta con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), anunció la apertura de inscripciones para un nuevo ciclo de capacitaciones destinado a las cooperadoras escolares del distrito. La iniciativa busca profesionalizar la gestión de estas entidades, fundamentales para el mantenimiento y el día a día de los establecimientos educativos públicos.

Los talleres están diseñados no solo para directivos y actuales cooperadores, sino también para vecinos y vecinas que deseen involucrarse en la esfera escolar. A través de este programa, se brindarán conocimientos técnicos para mejorar la transparencia y la eficacia en la administración de los recursos institucionales.

La formación se dividirá en dos ejes temáticos clave que suelen representar los mayores desafíos para las instituciones. El primero de ellos tendrá lugar el jueves 14 de mayo a las 17:30h, y abordará los procesos de conformación, administración y contabilidad. En este bloque, los asistentes recibirán asesoramiento sobre el manejo de libros y la rendición de cuentas.

El segundo encuentro está programado para el jueves 21 de mayo, también a las 17:30h, y se centrará en el abordaje jurídico. Esta instancia es vital para que las cooperadoras mantengan su personería en regla y comprendan el marco legal que regula su actividad dentro del sistema educativo bonaerense.

Ambas jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro Universitario Tigre (CUT), ubicado en el centro de la ciudad. Desde la organización destacaron que fortalecer a los cooperadores es una forma directa de impactar positivamente en la calidad educativa de los alumnos de Tigre.

Para participar, los interesados deben completar el formulario de inscripción digital. Los cupos son limitados y se recomienda realizar el registro con antelación para asegurar el lugar en las instalaciones del predio universitario.