Persecución del COT en Tigre terminó con tres detenidos tras un robo en General Pacheco

Tres delincuentes robaron un vehículo a una conductora de aplicación en General Pacheco, escaparon a gran velocidad y fueron detenidos tras una persecución del COT que terminó con un choque en Ruta 9 y Díaz Vélez.

Tres delincuentes fueron detenidos en General Pacheco tras robar un automóvil a una conductora de aplicación y protagonizar una fuga que terminó en una persecución del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía bonaerense.

El hecho ocurrió al mediodía en el barrio Delfino, donde los sospechosos sustrajeron el vehículo y escaparon rápidamente por las calles de la zona. La alerta activó el sistema de videovigilancia municipal, que permitió iniciar un seguimiento en tiempo real.

El trabajo articulado entre los operadores del COT y los analistas del Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas (LAIC) fue clave para monitorear la trayectoria del rodado durante la fuga. Según se informó, los delincuentes circularon a alta velocidad e incluso tomaron avenidas en contramano para intentar escapar.

Durante la persecución, los operadores fueron suministrando datos precisos a los móviles policiales, que continuaron el seguimiento hasta la intersección de Ruta 9 y Díaz Vélez, donde el conductor del vehículo perdió el control y chocó.

Tras el impacto, los efectivos lograron reducir a los tres sospechosos en el lugar. Luego se desplegó un operativo de seguridad vial a cargo de agentes de tránsito para preservar la escena y ordenar la circulación.

Fuentes del operativo señalaron que la coordinación entre el sistema de cámaras y las fuerzas de seguridad permitió cerrar la persecución sin mayores incidentes.

Video de la persecución