UCR Tigre: Francisco “Pupi” Blefari retuvo la conducción y evitó las internas

El dirigente tigrense logró una victoria contundente al quedarse con la amplia mayoría de los cargos partidarios y convencionales. Con el aval del sector de Gustavo Posse, Blefari no tendrá oposición interna y saltará a la mesa de conducción provincial del partido.

El radicalismo de Tigre resolvió su arquitectura interna sin necesidad de pasar por las urnas. Tras el cierre de listas, Francisco “Pupi” Blefari ratificó su hegemonía al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) local, logrando una lista de unidad que le otorga el control casi total de la estructura partidaria y un lugar estratégico en la conducción provincial.

El peso del oficialismo partidario quedó plasmado en los números: el sector de Blefari se quedó con 21 de los 24 cargos en disputa. Esta victoria interna no solo asegura la continuidad de su línea política en el distrito, sino que además le permite a su espacioo capturar cinco de los seis convencionales provinciales, los encargados de llevar la voz de los afiliados locales a la discusión bonaerense.

La consolidación de Blefari tiene una lectura que trasciende las fronteras de Tigre. Su armado mantiene un alineamiento histórico con el sector que lidera Gustavo Posse a nivel provincial. En un contexto de fuertes reconfiguraciones dentro de la UCR bonaerense, el dirigente tigrense logró blindar su territorio y evitar una interna que hubiera desgastado la estructura local.

Con este resultado, Blefari no solo retiene las riendas del comité de distrito, sino que fue confirmado como integrante de la mesa de conducción de la UCR de la Provincia de Buenos Aires. Este salto le otorga una mayor incidencia en las decisiones de la coalición opositora y fortalece su rol como armador clave en la zona norte del conurbano.

La ausencia de listas opositoras competitivas confirma que el esquema político sostenido por Blefari desde hace años sigue sin encontrar fisuras internas en Tigre, logrando cerrar un acuerdo de cúpulas que deja al radicalismo local bajo un liderazgo unificado de cara a los próximos desafíos electorales.