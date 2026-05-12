Vicente López celebró el Día del Himno Nacional en su 213° aniversario con un acto en Olivos

Vicente López conmemoró el Día del Himno Nacional en la plaza que homenajea a su autor, Vicente López y Planes, con un acto encabezado por autoridades locales, música en vivo y la participación de instituciones y vecinos.

En el marco del 213° aniversario del Himno Nacional Argentino, el municipio de Vicente López realizó un acto conmemorativo en la plaza Vicente López y Planes, en Olivos.

Vecinos, autoridades e instituciones participaron del homenaje a la canción patria en una jornada que se repite cada 11 de mayo.

El distrito es reconocido como Capital Provincial del Himno desde 2018, distinción otorgada por la Legislatura bonaerense.

El Himno Nacional fue escrito por Vicente López y Planes y musicalizado por Blas Parera.

El acto oficial en Vicente López

La intendenta Soledad Martínez participó del homenaje y destacó la importancia del prócer local y del Himno como símbolo nacional.

“Nos volvemos a reunir en esta plaza para homenajear nuestro Himno y para poner en valor la figura histórica de Vicente López”, expresó.

También señaló: “Quiero reivindicar al Himno como un símbolo de unión. Millones de argentinos nos unimos detrás de su canto”.

Música, instituciones y participación comunitaria

La Banda del Regimiento de Infantería 1 de Patricios interpretó el Himno Nacional durante el acto.

También participó el músico Benjamín Bottero con presentaciones de folklore.

El evento reunió a autoridades militares, instituciones educativas, veteranos de Malvinas, Bomberos y vecinos del distrito.

La plaza Vicente López y Planes

El acto se realizó en la plaza Vicente López y Planes, recientemente renovada y ubicada en el corazón de Olivos.

El espacio conserva su valor histórico y alberga un monumento en homenaje al prócer argentino.