Pilar: Federico Balbuena amplió su declaración y habló de las violentas peleas con su expareja

Federico Balbuena, dueño de una agencia en Luján, amplió su declaración en la UFI 14 de Pilar. Admitió agresiones filmadas pero intentó justificar la acusación de abuso sexual con acceso carnal.

Mientras continúa detenido por una causa por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, Federico Balbuena, de 34 años, volvió a declarar ante la fiscal Marcela Semería y dio detalles de distintas discusiones y episodios violentos que mantuvo con su expareja, Camila.

El acusado solicitó ampliar su indagatoria luego de haberse negado inicialmente a declarar. Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, durante la audiencia realizada el último viernes en la sede judicial de Pilar, el empresario del rubro automotor aseguró sentirse arrepentido por lo ocurrido.

Balbuena fue trasladado en un patrullero de la Policía Bonaerense hasta la fiscalía de la UFI N°14 Descentralizada de Pilar, donde respondió preguntas vinculadas a dos hechos puntuales incorporados a la investigación.

El episodio que había permanecido sin denuncia

Uno de los hechos mencionados durante la declaración ocurrió el 11 de septiembre de 2024 y, según la causa, no había sido denunciado previamente por la víctima.

De acuerdo al testimonio del imputado, la discusión comenzó cuando Camila quiso acompañarlo a realizar una verificación policial relacionada con un vehículo que debían vender.

“Ella se enoja porque no le permito acompañarme, yo lo que buscaba era respirar y no seguir discutiendo”, sostuvo Balbuena ante la fiscal.

El acusado afirmó además que, luego de realizar el trámite en Capital Federal, recibió un llamado de Camila, quien le dijo que estaba en un hospital por un fuerte dolor de cabeza. Según declaró, fue a buscarla en auto al centro de salud.

Qué dijo sobre otra pelea denunciada

El segundo episodio mencionado durante la indagatoria ocurrió el 13 de mayo de 2025, en el domicilio de la denunciante.

Balbuena declaró que había ido a buscar teléfonos celulares y una computadora vinculada a clientes de la empresa automotriz que ambos compartían.

“Nuestra relación era tóxica, que no nos hacía bien a ninguno de los dos y que por eso lo más conveniente era seguir separados”, expresó en referencia a la conversación que mantuvieron antes de una nueva pelea.

La investigación incluye videos y testimonios incorporados al expediente que describen un vínculo atravesado por situaciones de maltrato y agresiones físicas.

“Nunca quise lastimarla”

Durante su declaración, Balbuena también aseguró sentirse arrepentido por los hechos de violencia denunciados.

“Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío”, afirmó.

Según pudo reconstruir la investigación, el acusado no cuestionó el video difundido por la denunciante en redes sociales, en el que se observa una agresión física ocurrida dentro de una vivienda.

Fuentes del caso indicaron además que Balbuena lloró durante parte de la audiencia judicial.

Cómo sigue la investigación

La fiscal Marcela Semería continúa reuniendo pruebas para solicitar la prisión preventiva del imputado.

En ese marco, fueron ordenadas pericias psicológicas tanto para Balbuena como para la denunciante y se esperan nuevas declaraciones testimoniales.

La investigación también incorporó antecedentes judiciales del empresario, entre ellos denuncias por estafa y una causa previa por abuso sexual radicada por otra mujer en una jurisdicción distinta.

Además, durante un allanamiento realizado en enero de 2026 en su domicilio, la Policía secuestró dos pistolas Glock calibre 9 milímetros registradas a su nombre.