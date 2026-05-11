UNDelta reunió a directivos de más de 100 escuelas de Tigre y San Fernando para acercar la universidad a los estudiantes

La Universidad Nacional del Delta presentó su oferta académica y proyectos de extensión ante directivos de instituciones públicas y privadas de la región.

La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) reunió a directivos de más de 100 escuelas públicas y privadas de Tigre y San Fernando en una jornada destinada a fortalecer el vínculo entre la universidad y el nivel secundario.

El encuentro se realizó en el Teatro Otamendi de San Fernando y alcanzó a una comunidad educativa de más de 35 mil estudiantes, en un contexto donde la universidad busca ampliar el acceso de jóvenes de la región a estudios superiores sin necesidad de trasladarse fuera de sus ciudades.

La actividad permitió presentar la oferta académica actual de la UNDelta y los programas de enlace y extensión pensados para trabajar junto a docentes y escuelas secundarias. Además, durante la jornada se adelantó que para 2027 la universidad proyecta duplicar la cantidad de carreras disponibles.

La UNDelta proyecta ampliar su oferta académica

Durante el encuentro participaron autoridades universitarias, municipales y educativas de la región. Entre ellas estuvieron la rectora de la UNDelta, Carolina Farias; la presidenta de la Fundación Universidad Nacional del Delta, Alicia Aparicio; y representantes de inspección educativa de gestión estatal y privada.

Alicia Aparicio, una de las impulsoras de la creación de la universidad, destacó el crecimiento de la institución y sostuvo: “Esta Universidad es presente y es futuro. Nació de un sueño y hoy es una realidad para nuestro distrito; no todos los días se puede tener una universidad propia”.

Además, agregó: “Queremos que nuestros jóvenes tengan una oportunidad hacia el futuro, de desarrollo profesional y también de aportar a su propia comunidad”.

Por su parte, la rectora Carolina Farias señaló que la universidad ya cuenta con 13 carreras de grado, entre licenciaturas y tecnicaturas.

“La Universidad se acerca con una propuesta pensada para los jóvenes de nuestra región y los desafíos actuales. Hoy contamos con 13 carreras de grado, entre licenciaturas y tecnicaturas, para que el alumno que termina el secundario encuentre aquí su vocación”, expresó.

El vínculo entre escuelas y universidad

El secretario de Extensión Universitaria y Enlace con la Comunidad, Sergio Castro, adelantó que la UNDelta prevé alcanzar un total de 26 carreras distribuidas en seis institutos para el año 2027.

Directivos de escuelas de la región también remarcaron la importancia del acercamiento entre el nivel secundario y la universidad.

Leonel Sosa, director de la Escuela Secundaria Nº3 de San Fernando, afirmó: “La posibilidad de que la universidad se acerque a las escuelas hace que los chicos no la sientan tan lejana y se animen a continuar sus estudios superiores”.

Desde establecimientos educativos de Tigre también destacaron el impacto del proyecto: “Que nuestros chicos tengan una universidad cercana y accesible es definitivamente un orgullo”.