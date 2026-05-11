Recorte en Educación: el Gobierno eliminó fondos para alfabetización, salarios docentes y obras en universidades

La reestructuración presupuestaria oficializó recortes por más de $78.000 millones en programas educativos y suspendió transferencias para infraestructura universitaria.

El Gobierno nacional oficializó un recorte de $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales, según estableció la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El ajuste impactó sobre programas vinculados a alfabetización, salarios docentes, becas estudiantiles y obras educativas en distintas provincias. Además, alcanzó a trece universidades nacionales que perderán financiamiento para infraestructura.

El mayor ajuste golpeó al Plan Nacional de Alfabetización

Según las planillas anexas de gastos de la administración nacional, el recorte más importante recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288.051.713.

La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias destinadas a implementar el programa educativo.

También eliminaron el Fondo de Compensación Salarial Docente

La reestructuración presupuestaria eliminó además el Fondo de Compensación Salarial Docente, por un total de $8.929.835.294.

Ese mecanismo estaba destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales y funcionaba como complemento para distritos con menores recursos.

Menos fondos para infraestructura escolar y becas

El área de infraestructura escolar y equipamiento sufrió un recorte de $21.686.636.818.

A su vez, el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió $6.649.536.538, incluyendo una baja superior a los $559 millones en becas estudiantiles.

EDUC.AR también perdió financiamiento

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una reducción consolidada de transferencias por $48.000 millones, según la documentación oficial analizada por la Agencia Noticias Argentinas.

Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas

La Decisión Administrativa también incluyó una poda de $5.303 millones en transferencias de capital para infraestructura universitaria.

La medida afecta obras vinculadas a infraestructura del conocimiento en trece universidades nacionales.



Universidad Nacional de La Plata : recorte de $1.043 millones

: recorte de

Universidad Nacional de General San Martín : reducción de $700 millones

: reducción de

Universidad Nacional de Avellaneda : baja de $700 millones

: baja de

Universidad Nacional de Río Cuarto : pérdida de $680,5 millones

: pérdida de

Universidad Nacional de Entre Ríos: recorte de $540 millones



La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial

Las modificaciones presupuestarias fueron formalizadas mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada por el Poder Ejecutivo junto al resto de las readecuaciones del presupuesto nacional.