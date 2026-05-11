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Información General

Cuánto costará viajar en el AMBA mes por mes tras el nuevo aumento del transporte

Cuánto costará viajar en el AMBA mes por mes tras el nuevo aumento del transporte
El Gobierno confirmó un esquema de aumentos escalonados para colectivos y trenes nacionales que comenzará el 18 de mayo y seguirá hasta septiembre.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de aumentos para colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas escalonadas que comenzarán a regir desde el próximo 18 de mayo y continuarán hasta septiembre en el caso de los trenes.


La actualización tarifaria fue puesta a consideración pública mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante e impactará tanto en usuarios con SUBE registrada como en quienes tengan la tarjeta sin nominar, que pagarán tarifas considerablemente más altas.



Cómo quedan las tarifas de los trenes metropolitanos


Las nuevas tarifas alcanzan a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.


Usuarios con SUBE registrada


Sección 1 (0 a 12 km)



  • Mayo: $330

  • Junio: $380

  • Julio: $430

  • Agosto: $480

  • Septiembre: $530


Sección 2 (12 a 24 km)



  • Mayo: $429

  • Junio: $494

  • Julio: $559

  • Agosto: $624

  • Septiembre: $689


Sección 3 (más de 24 km)



  • Mayo: $528

  • Junio: $608

  • Julio: $688

  • Agosto: $768

  • Septiembre: $848


Cuánto pagarán quienes no tengan la SUBE registrada


Tarifa plana



  • Mayo: $1.100

  • Junio: $1.300

  • Julio: $1.400

  • Agosto: $1.600

  • Septiembre: $1.700


Nuevas tarifas de los trenes de larga distancia


Constitución – Mar del Plata



  • Mayo: $29.972

  • Junio: $34.514

  • Julio: $39.055

  • Agosto: $43.596

  • Septiembre: $48.137


Retiro – Junín



  • Mayo: $19.353

  • Junio: $22.286

  • Julio: $25.218

  • Agosto: $28.150

  • Septiembre: $31.083


Retiro – Rosario



  • Mayo: $22.003

  • Junio: $25.337

  • Julio: $28.670

  • Agosto: $32.004

  • Septiembre: $35.338


Once – Bragado



  • Mayo: $17.728

  • Junio: $20.414

  • Julio: $23.100

  • Agosto: $25.786

  • Septiembre: $28.472


Tarifas de servicios ferroviarios regionales


Tren de las Sierras



  • Mayo: $3.634

  • Junio: $4.184

  • Julio: $4.735

  • Agosto: $5.285

  • Septiembre: $5.836


Paraná – La Picada



  • Mayo: $731

  • Junio: $841

  • Julio: $952

  • Agosto: $1.063

  • Septiembre: $1.174


Los Amores – Cacuí



  • Mayo: $1.995

  • Junio: $2.298

  • Julio: $2.600

  • Agosto: $2.902

  • Septiembre: $3.205


Chorotis – Sáenz Peña



  • Mayo: $2.455

  • Junio: $2.827

  • Julio: $3.199

  • Agosto: $3.571

  • Septiembre: $3.943


Güemes – Campo Quijano



  • Mayo: $1.265

  • Junio: $1.456

  • Julio: $1.648

  • Agosto: $1.839

  • Septiembre: $2.031


Tren del Valle



  • Mayo: $563

  • Junio: $649

  • Julio: $734

  • Agosto: $819

  • Septiembre: $905


Colectivos: tarifas desde el 18 de mayo


Suburbanas Grupo I


Líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense.


Con SUBE registrada



  • 0-3 km: $714

  • 3-6 km: $807,07

  • 6-12 km: $894,17

  • 12-27 km: $983,78

  • Más de 27 km: $1.085,49


SUBE sin nominar



  • 0-3 km: $1.428

  • 3-6 km: $1.614,14

  • 6-12 km: $1.788,34

  • 12-27 km: $1.967,56

  • Más de 27 km: $2.170,98


Suburbanas Grupo II


Líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate.


Con SUBE registrada



  • Terminal: $237,53

  • Base pasajero/km: $36,28

  • Boleto mínimo: $939,37


SUBE sin nominar



  • Terminal: $475,06

  • Base pasajero/km: $72,56

  • Boleto mínimo: $1.878,74


Tarifas desde el 15 de junio


Suburbanas Grupo I


Con SUBE registrada



  • 0-3 km: $728,28

  • 3-6 km: $835,32

  • 6-12 km: $952,00

  • 12-27 km: $1.075,37

  • Más de 27 km: $1.227,76


SUBE sin nominar



  • 0-3 km: $1.456,56

  • 3-6 km: $1.670,64

  • 6-12 km: $1.904,00

  • 12-27 km: $2.150,74

  • Más de 27 km: $2.455,52


Suburbanas Grupo II


Con SUBE registrada



  • Terminal: $242,28

  • Base pasajero/km: $37,00

  • Boleto mínimo: $958,16


SUBE sin nominar



  • Terminal: $484,56

  • Base pasajero/km: $74,00

  • Boleto mínimo: $1.916,32


Tarifas desde el 15 de julio


Suburbanas Grupo I


Con SUBE registrada



  • 0-3 km: $742,81

  • 3-6 km: $861,66

  • 6-12 km: $1.002,80

  • 12-27 km: $1.151,36

  • Más de 27 km: $1.337,06


SUBE sin nominar



  • 0-3 km: $1.485,62

  • 3-6 km: $1.723,32

  • 6-12 km: $2.005,60

  • 12-27 km: $2.302,72

  • Más de 27 km: $2.674,12


Suburbanas Grupo II


Con SUBE registrada



  • Terminal: $247,12

  • Base pasajero/km: $37,74

  • Boleto mínimo: $977,28


SUBE sin nominar



  • Terminal: $494,24

  • Base pasajero/km: $75,48

  • Boleto mínimo: $1.954,56

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