Cuánto costará viajar en el AMBA mes por mes tras el nuevo aumento del transporte

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de aumentos para colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas escalonadas que comenzarán a regir desde el próximo 18 de mayo y continuarán hasta septiembre en el caso de los trenes.
La actualización tarifaria fue puesta a consideración pública mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante e impactará tanto en usuarios con SUBE registrada como en quienes tengan la tarjeta sin nominar, que pagarán tarifas considerablemente más altas.
Cómo quedan las tarifas de los trenes metropolitanos
Las nuevas tarifas alcanzan a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.
Usuarios con SUBE registrada
Sección 1 (0 a 12 km)
- Mayo: $330
- Junio: $380
- Julio: $430
- Agosto: $480
- Septiembre: $530
Sección 2 (12 a 24 km)
- Mayo: $429
- Junio: $494
- Julio: $559
- Agosto: $624
- Septiembre: $689
Sección 3 (más de 24 km)
- Mayo: $528
- Junio: $608
- Julio: $688
- Agosto: $768
- Septiembre: $848
Cuánto pagarán quienes no tengan la SUBE registrada
Tarifa plana
- Mayo: $1.100
- Junio: $1.300
- Julio: $1.400
- Agosto: $1.600
- Septiembre: $1.700
Nuevas tarifas de los trenes de larga distancia
Constitución – Mar del Plata
- Mayo: $29.972
- Junio: $34.514
- Julio: $39.055
- Agosto: $43.596
- Septiembre: $48.137
Retiro – Junín
- Mayo: $19.353
- Junio: $22.286
- Julio: $25.218
- Agosto: $28.150
- Septiembre: $31.083
Retiro – Rosario
- Mayo: $22.003
- Junio: $25.337
- Julio: $28.670
- Agosto: $32.004
- Septiembre: $35.338
Once – Bragado
- Mayo: $17.728
- Junio: $20.414
- Julio: $23.100
- Agosto: $25.786
- Septiembre: $28.472
Tarifas de servicios ferroviarios regionales
Tren de las Sierras
- Mayo: $3.634
- Junio: $4.184
- Julio: $4.735
- Agosto: $5.285
- Septiembre: $5.836
Paraná – La Picada
- Mayo: $731
- Junio: $841
- Julio: $952
- Agosto: $1.063
- Septiembre: $1.174
Los Amores – Cacuí
- Mayo: $1.995
- Junio: $2.298
- Julio: $2.600
- Agosto: $2.902
- Septiembre: $3.205
Chorotis – Sáenz Peña
- Mayo: $2.455
- Junio: $2.827
- Julio: $3.199
- Agosto: $3.571
- Septiembre: $3.943
Güemes – Campo Quijano
- Mayo: $1.265
- Junio: $1.456
- Julio: $1.648
- Agosto: $1.839
- Septiembre: $2.031
Tren del Valle
- Mayo: $563
- Junio: $649
- Julio: $734
- Agosto: $819
- Septiembre: $905
Colectivos: tarifas desde el 18 de mayo
Suburbanas Grupo I
Líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense.
Con SUBE registrada
- 0-3 km: $714
- 3-6 km: $807,07
- 6-12 km: $894,17
- 12-27 km: $983,78
- Más de 27 km: $1.085,49
SUBE sin nominar
- 0-3 km: $1.428
- 3-6 km: $1.614,14
- 6-12 km: $1.788,34
- 12-27 km: $1.967,56
- Más de 27 km: $2.170,98
Suburbanas Grupo II
Líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate.
Con SUBE registrada
- Terminal: $237,53
- Base pasajero/km: $36,28
- Boleto mínimo: $939,37
SUBE sin nominar
- Terminal: $475,06
- Base pasajero/km: $72,56
- Boleto mínimo: $1.878,74
Tarifas desde el 15 de junio
Suburbanas Grupo I
Con SUBE registrada
- 0-3 km: $728,28
- 3-6 km: $835,32
- 6-12 km: $952,00
- 12-27 km: $1.075,37
- Más de 27 km: $1.227,76
SUBE sin nominar
- 0-3 km: $1.456,56
- 3-6 km: $1.670,64
- 6-12 km: $1.904,00
- 12-27 km: $2.150,74
- Más de 27 km: $2.455,52
Suburbanas Grupo II
Con SUBE registrada
- Terminal: $242,28
- Base pasajero/km: $37,00
- Boleto mínimo: $958,16
SUBE sin nominar
- Terminal: $484,56
- Base pasajero/km: $74,00
- Boleto mínimo: $1.916,32
Tarifas desde el 15 de julio
Suburbanas Grupo I
Con SUBE registrada
- 0-3 km: $742,81
- 3-6 km: $861,66
- 6-12 km: $1.002,80
- 12-27 km: $1.151,36
- Más de 27 km: $1.337,06
SUBE sin nominar
- 0-3 km: $1.485,62
- 3-6 km: $1.723,32
- 6-12 km: $2.005,60
- 12-27 km: $2.302,72
- Más de 27 km: $2.674,12
Suburbanas Grupo II
Con SUBE registrada
- Terminal: $247,12
- Base pasajero/km: $37,74
- Boleto mínimo: $977,28
SUBE sin nominar
- Terminal: $494,24
- Base pasajero/km: $75,48
- Boleto mínimo: $1.954,56