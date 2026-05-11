Cuánto costará viajar en el AMBA mes por mes tras el nuevo aumento del transporte

El Gobierno confirmó un esquema de aumentos escalonados para colectivos y trenes nacionales que comenzará el 18 de mayo y seguirá hasta septiembre.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de aumentos para colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas escalonadas que comenzarán a regir desde el próximo 18 de mayo y continuarán hasta septiembre en el caso de los trenes.

La actualización tarifaria fue puesta a consideración pública mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante e impactará tanto en usuarios con SUBE registrada como en quienes tengan la tarjeta sin nominar, que pagarán tarifas considerablemente más altas.

Cómo quedan las tarifas de los trenes metropolitanos

Las nuevas tarifas alcanzan a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Usuarios con SUBE registrada

Sección 1 (0 a 12 km)



Mayo: $330



Junio: $380



Julio: $430



Agosto: $480



Septiembre: $530



Sección 2 (12 a 24 km)



Mayo: $429



Junio: $494



Julio: $559



Agosto: $624



Septiembre: $689



Sección 3 (más de 24 km)



Mayo: $528



Junio: $608



Julio: $688



Agosto: $768



Septiembre: $848



Cuánto pagarán quienes no tengan la SUBE registrada

Tarifa plana



Mayo: $1.100



Junio: $1.300



Julio: $1.400



Agosto: $1.600



Septiembre: $1.700



Nuevas tarifas de los trenes de larga distancia

Constitución – Mar del Plata



Mayo: $29.972



Junio: $34.514



Julio: $39.055



Agosto: $43.596



Septiembre: $48.137



Retiro – Junín



Mayo: $19.353



Junio: $22.286



Julio: $25.218



Agosto: $28.150



Septiembre: $31.083



Retiro – Rosario



Mayo: $22.003



Junio: $25.337



Julio: $28.670



Agosto: $32.004



Septiembre: $35.338



Once – Bragado



Mayo: $17.728



Junio: $20.414



Julio: $23.100



Agosto: $25.786



Septiembre: $28.472



Tarifas de servicios ferroviarios regionales

Tren de las Sierras



Mayo: $3.634



Junio: $4.184



Julio: $4.735



Agosto: $5.285



Septiembre: $5.836



Paraná – La Picada



Mayo: $731



Junio: $841



Julio: $952



Agosto: $1.063



Septiembre: $1.174



Los Amores – Cacuí



Mayo: $1.995



Junio: $2.298



Julio: $2.600



Agosto: $2.902



Septiembre: $3.205



Chorotis – Sáenz Peña



Mayo: $2.455



Junio: $2.827



Julio: $3.199



Agosto: $3.571



Septiembre: $3.943



Güemes – Campo Quijano



Mayo: $1.265



Junio: $1.456



Julio: $1.648



Agosto: $1.839



Septiembre: $2.031



Tren del Valle



Mayo: $563



Junio: $649



Julio: $734



Agosto: $819



Septiembre: $905



Colectivos: tarifas desde el 18 de mayo

Suburbanas Grupo I

Líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense.

Con SUBE registrada



0-3 km: $714



3-6 km: $807,07



6-12 km: $894,17



12-27 km: $983,78



Más de 27 km: $1.085,49



SUBE sin nominar



0-3 km: $1.428



3-6 km: $1.614,14



6-12 km: $1.788,34



12-27 km: $1.967,56



Más de 27 km: $2.170,98



Suburbanas Grupo II

Líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate.

Con SUBE registrada



Terminal: $237,53



Base pasajero/km: $36,28



Boleto mínimo: $939,37



SUBE sin nominar



Terminal: $475,06



Base pasajero/km: $72,56



Boleto mínimo: $1.878,74



Tarifas desde el 15 de junio

Suburbanas Grupo I

Con SUBE registrada



0-3 km: $728,28



3-6 km: $835,32



6-12 km: $952,00



12-27 km: $1.075,37



Más de 27 km: $1.227,76



SUBE sin nominar



0-3 km: $1.456,56



3-6 km: $1.670,64



6-12 km: $1.904,00



12-27 km: $2.150,74



Más de 27 km: $2.455,52



Suburbanas Grupo II

Con SUBE registrada



Terminal: $242,28



Base pasajero/km: $37,00



Boleto mínimo: $958,16



SUBE sin nominar



Terminal: $484,56



Base pasajero/km: $74,00



Boleto mínimo: $1.916,32



Tarifas desde el 15 de julio

Suburbanas Grupo I

Con SUBE registrada



0-3 km: $742,81



3-6 km: $861,66



6-12 km: $1.002,80



12-27 km: $1.151,36



Más de 27 km: $1.337,06



SUBE sin nominar



0-3 km: $1.485,62



3-6 km: $1.723,32



6-12 km: $2.005,60



12-27 km: $2.302,72



Más de 27 km: $2.674,12



Suburbanas Grupo II

Con SUBE registrada



Terminal: $247,12



Base pasajero/km: $37,74



Boleto mínimo: $977,28



SUBE sin nominar