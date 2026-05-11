Recorte en Salud: el Gobierno redujo más de $63 mil millones en medicamentos, cáncer y programas sanitarios

La reestructuración del Presupuesto 2026 afectó partidas destinadas a medicamentos, tratamientos oncológicos, VIH, salud sexual y organismos estratégicos como el INCUCAI y el Malbrán.

El Gobierno nacional oficializó una reestructuración del Presupuesto 2026 que recortó $63.021 millones destinados al área de Salud Pública, con impacto en programas de medicamentos, tratamientos oncológicos y organismos sanitarios estratégicos.

La medida quedó formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial. Entre las áreas más afectadas aparece el programa de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que sufrió una reducción de $20.000 millones.

El ajuste también impacta en las provincias

Otro de los recortes más importantes alcanzó al programa de “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud”, que perdió $25.000 millones. La reducción afectará partidas destinadas a asistencia sanitaria en distintas provincias del país.

Además, el Gobierno aplicó una quita de $5.000 millones en el programa de “Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer”, especialmente en ayudas sociales directas destinadas a pacientes oncológicos.

INCUCAI y Malbrán, entre los organismos afectados

El ajuste también alcanzó al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), que sufrió una reducción de $831,3 millones entre gastos corrientes y recursos de capital.

Por otra parte, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS) perdió $1.162,2 millones, situación que paraliza obras de refuncionalización edilicia y proyectos vinculados a laboratorios de alta complejidad.

Menos fondos para VIH, enfermedades transmisibles y salud sexual



$500 millones para prevención de enfermedades transmisibles.

para prevención de enfermedades transmisibles.

$800 millones en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra.

en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra.

$900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.



Las modificaciones presupuestarias fueron oficializadas mediante la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026 del Ejecutivo nacional.