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Recorte en Salud: el Gobierno redujo más de $63 mil millones en medicamentos, cáncer y programas sanitarios

Recorte en Salud: el Gobierno redujo más de $63 mil millones en medicamentos, cáncer y programas sanitarios
La reestructuración del Presupuesto 2026 afectó partidas destinadas a medicamentos, tratamientos oncológicos, VIH, salud sexual y organismos estratégicos como el INCUCAI y el Malbrán.

El Gobierno nacional oficializó una reestructuración del Presupuesto 2026 que recortó $63.021 millones destinados al área de Salud Pública, con impacto en programas de medicamentos, tratamientos oncológicos y organismos sanitarios estratégicos.


La medida quedó formalizada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial. Entre las áreas más afectadas aparece el programa de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que sufrió una reducción de $20.000 millones.



El ajuste también impacta en las provincias


Otro de los recortes más importantes alcanzó al programa de “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud”, que perdió $25.000 millones. La reducción afectará partidas destinadas a asistencia sanitaria en distintas provincias del país.


Además, el Gobierno aplicó una quita de $5.000 millones en el programa de “Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer”, especialmente en ayudas sociales directas destinadas a pacientes oncológicos.


INCUCAI y Malbrán, entre los organismos afectados


El ajuste también alcanzó al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), que sufrió una reducción de $831,3 millones entre gastos corrientes y recursos de capital.


Por otra parte, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS) perdió $1.162,2 millones, situación que paraliza obras de refuncionalización edilicia y proyectos vinculados a laboratorios de alta complejidad.


Menos fondos para VIH, enfermedades transmisibles y salud sexual



  • $500 millones para prevención de enfermedades transmisibles.

  • $800 millones en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra.

  • $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.


Las modificaciones presupuestarias fueron oficializadas mediante la publicación de la Decisión Administrativa 20/2026 del Ejecutivo nacional.

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