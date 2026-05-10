River eliminó a San Lorenzo por penales, pero el Monumental explotó contra jugadores y dirigentes

El equipo de River Plate avanzó por penales tras empatar con San Lorenzo, pero la actuación dejó fuertes críticas contra futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes.

River Plate consiguió la clasificación después de una serie dramática ante San Lorenzo, pero lejos de traer tranquilidad, la noche terminó con un clima de furia en el Monumental. Los hinchas apuntaron contra futbolistas, dirigentes y el cuerpo técnico tras un partido que estuvo cerca de convertirse en uno de los grandes golpes deportivos recientes del club.

El equipo de Chacho Coudet empató 2 a 2 y recién logró avanzar desde los doce pasos, pese a que el conjunto azulgrana tuvo varias oportunidades para liquidarlo antes. Incluso con un jugador menos y un plantel golpeado, San Lorenzo puso contra las cuerdas a River durante gran parte de la noche.

La clasificación terminó dejando una escena impensada hace algunos años en Núñez: un estadio completo cantando “que se vayan todos” mientras el equipo celebraba el pase de ronda.

El Monumental pasó de la ilusión al enojo

El clima arrancó con expectativa y apoyo, pero cambió drásticamente con el correr del partido. River mostró problemas defensivos, desorden y una fuerte dependencia de sus futbolistas de experiencia.

La figura de Juanfer Quintero volvió a aparecer en el momento decisivo. El colombiano convirtió su penal y fue señalado por muchos hinchas como uno de los pocos jugadores capaces de sostener la jerarquía del equipo en una noche cargada de tensión.

También sobresalió Marcos Acuña, uno de los más regulares del encuentro, mientras que varios futbolistas quedaron en el centro de las críticas por el nivel mostrado y la ejecución de los penales.

Fuertes críticas contra jugadores y dirigentes

Tras el partido, crecieron los cuestionamientos hacia la conducción encabezada por el ex presidente Jorge Brito y parte de la estructura futbolística del club.

Las críticas apuntaron también contra decisiones deportivas, incorporaciones y el manejo interno del plantel. Algunos hinchas reclamaron una renovación profunda y cuestionaron el presente futbolístico del equipo pese al poder económico de River.

El foco también cayó sobre varios jugadores señalados por su bajo rendimiento y sobre el entrenador Chacho Coudet, a quien parte del público considera en deuda por el funcionamiento colectivo.

San Lorenzo quedó eliminado, pero se llevó el reconocimiento

Del otro lado, el equipo azulgrana se fue eliminado, aunque dejando una imagen competitiva que fue reconocida incluso fuera de su gente.

Con un plantel limitado y en medio de problemas institucionales, San Lorenzo logró incomodar a River durante los 120 minutos y estuvo muy cerca de quedarse con la serie.

El arquero azulgrana atajó dos penales y fue una de las figuras de la noche, mientras que varios juveniles sostuvieron al equipo en un contexto adverso.

River quedó bajo presión para lo que viene

La clasificación evitó el golpe deportivo inmediato, pero no frenó el malestar generalizado en Núñez.

Ahora, River deberá afrontar los próximos compromisos con un escenario de fuerte presión interna y la obligación de pelear el torneo después de una noche que dejó más dudas que alivio.

El mensaje del Monumental fue contundente: el pase de ronda no alcanzó para tapar el descontento de los hinchas.