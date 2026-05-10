El PRO rompió el silencio y lanzó una dura advertencia al Gobierno de Milei

El partido presidido por Mauricio Macri publicó un duro documento contra el Gobierno nacional y cuestionó las formas de gestión de Javier Milei y su entorno.

El PRO tomó distancia este domingo del Gobierno de Javier Milei con un documento cargado de críticas hacia la conducción de La Libertad Avanza. El partido presidido por Mauricio Macri cuestionó la actitud del oficialismo y advirtió sobre dirigentes que “piden sacrificios” que ellos mismos “no están dispuestos a hacer”.

El texto, difundido en redes sociales bajo el título “Manifiesto próximo paso”, expuso el momento de tensión que atraviesa la relación entre el macrismo y el Gobierno nacional, luego de meses de acompañamiento legislativo y acuerdos electorales en distintos distritos.

Sin mencionar nombres propios, el documento dejó varios mensajes dirigidos al entorno presidencial y abrió interrogantes sobre el futuro vínculo político entre ambos espacios.

El PRO cuestionó el rumbo y habló de “desgaste”

En uno de los tramos más duros, el partido sostuvo: “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos aplaudir lo que está mal”.

Además, agregó: “Apoyar el cambio es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”.

El texto reconoció que en la Argentina “algunas cosas empezaron a cambiar”, aunque advirtió que eso todavía no impacta en la vida cotidiana de gran parte de la sociedad.

“Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta”, expresó el comunicado.

La referencia a la “soberbia” y los “sacrificios”

El documento también apuntó contra sectores internos del oficialismo y lanzó una frase que generó fuerte repercusión política.

“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, sostuvo el PRO.

La publicación apareció en medio de las acusaciones contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y después de que Milei lo ratificara en el cargo durante la última reunión de Gabinete.

Macri, Bullrich y una interna que vuelve a quedar expuesta

La tensión entre el PRO y dirigentes alineados con La Libertad Avanza también quedó reflejada en declaraciones recientes del diputado Fernando de Andreis, uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri.

El dirigente cuestionó a la ministra y ex referente del PRO, Patricia Bullrich, y afirmó que sus reiterados cambios de espacio político “dañan la política”.

En el cierre del documento, el macrismo buscó posicionarse nuevamente como garante del cambio económico y político.

“El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró”, concluyó el texto.