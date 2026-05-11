Consumo excesivo de sodio: los riesgos ocultos para el corazón y qué alimentos tienen más sal

Especialistas advierten que el exceso de sodio en alimentos ultraprocesados duplica lo recomendado por la OMS y aumenta el riesgo cardiovascular.

El consumo excesivo de sodio se convirtió en uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, hipertensión y daño renal. Aunque muchas personas asocian el problema únicamente con la sal que agregan a las comidas, especialistas advierten que la mayor parte del sodio está “oculta” en alimentos industrializados de consumo cotidiano.

La advertencia volvió a cobrar relevancia durante la Semana Mundial de Sensibilización sobre la Sal, una campaña internacional que busca reducir el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a la alimentación.

La OMS recomienda menos de 5 gramos de sal por día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir menos de 5 gramos de sal diarios, equivalentes a unos 2 gramos de sodio para adultos.

Sin embargo, las estadísticas muestran que gran parte de la población supera ampliamente ese límite.

En Argentina, según datos oficiales del Ministerio de Salud, el consumo promedio ronda entre 10 y 12 gramos de sal por día, más del doble de lo considerado seguro.

El sodio oculto está en los alimentos ultraprocesados

La licenciada en Nutrición Paola Del Grosso explicó que el principal problema no está en el salero.

“Entre el 65% y el 70% del sodio que consumimos proviene de alimentos procesados e industrializados. La sal que agregamos al cocinar o al comer representa solo una fracción menor del total”, señaló la especialista matriculada en el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.



Galletitas



Embutidos



Fiambres



Caldos concentrados



Conservas



Snacks



Aderezos industriales



Comidas precocidas



Panificados



Quesos



Cómo afecta el exceso de sodio al organismo

Desde el punto de vista clínico, el exceso de sodio tiene consecuencias directas sobre la salud cardiovascular.



Hipertensión arterial



Infartos



Accidentes cerebrovasculares



Insuficiencia cardíaca



Enfermedad renal crónica



Estudios recientes también muestran que una dieta alta en sal puede acelerar el deterioro renal y empeorar el pronóstico de pacientes con enfermedades preexistentes.

La hipertensión afecta a millones de argentinos

Los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en 2018 reflejan la magnitud del problema.

Según ese relevamiento, entre el 34% y el 46% de los adultos argentinos presenta hipertensión arterial.

Qué recomiendan los nutricionistas para reducir el sodio

“No basta con recomendar menos sal; hay que combinar educación alimentaria, lectura crítica de etiquetas y presión para que la industria reformule sus productos”, sostuvo Del Grosso.

La nutricionista explicó además que gran parte del sodio se incorpora mediante aditivos presentes en alimentos procesados.



Conservantes



Resaltadores de sabor



Leudantes químicos



Qué cambios ayudan a disminuir el consumo de sal

Los especialistas recomiendan priorizar:



Frutas



Verduras



Legumbres



Cereales integrales



Huevos



Carnes frescas



También aconsejan cocinar en casa y utilizar alternativas para dar sabor sin agregar sodio.



Hierbas aromáticas



Especias



Ajo



Limón



Vinagre



Aceto



“La solución no pasa por eliminar la sal por completo, sino por cambiar el tipo de alimentos que consumimos”, explicó Del Grosso.

Por qué reducir el sodio también beneficia al sistema de salud

Según el Colegio de Nutricionistas bonaerense, una menor exposición al sodio puede disminuir la carga global de enfermedades cardiovasculares y generar un impacto positivo sobre el sistema sanitario.

Para lograr cambios sostenidos, los especialistas plantean trabajar en tres ejes: