Le robó USD 2 mil a su tía de 86 años y después la llevó a hacer la denuncia en Vicente López

El acusado, de 48 años, fue detenido en Del Viso luego de que investigadores descubrieran que el auto utilizado en el robo era el mismo en el que acompañó a la víctima a denunciar.

Una jubilada de 86 años fue asaltada mientras dormía en su casa de Carapachay, partido de Vicente López, y el principal acusado terminó detenido tras un giro inesperado: él mismo la acompañó a realizar la denuncia en una comisaría bonaerense.

La investigación comenzó luego de que la víctima declarara que, cerca de las 4 de la madrugada, un hombre ingresó a la vivienda, la amenazó con un arma blanca, la golpeó y le robó 2 mil dólares, que representaban sus ahorros.

El sospechoso llegó con ella a la comisaría

La mujer se presentó al día siguiente en una dependencia policial acompañada por su sobrino político, quien la había trasladado en un Peugeot 208.

Sin embargo, durante la investigación encabezada por la SubDDI de Vicente López y la UFI Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, los detectives descubrieron un detalle clave.

La puerta de la vivienda no había sido forzada y una cámara de seguridad de la zona mostró al ladrón ingresando con llave y el rostro cubierto.

El auto usado en el robo era el mismo

Los investigadores siguieron el recorrido del vehículo utilizado por el sospechoso y comprobaron que se trataba del mismo auto en el que la víctima había llegado a la comisaría para denunciar el asalto.

Con esa evidencia, la Policía Bonaerense avanzó sobre el principal sospechoso: Carlos Adolfo Guevara, de 48 años, marido de una sobrina de la víctima.

Lo detuvieron en Del Viso

El acusado fue arrestado en un almacén familiar ubicado en la zona de Del Viso.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una navaja que podría haber sido utilizada durante el robo.

En paralelo, el hijo del sospechoso, de 25 años, también fue allanado y detenido acusado de encubrimiento. Según la investigación, en su poder encontraron cerca de un millón de pesos, que podría corresponder al cambio de parte del dinero robado.

Las deudas, otra línea de investigación

De acuerdo con registros oficiales analizados por los investigadores, Guevara trabajó como remisero, tuvo empleos registrados y llegó a prestar servicios para los municipios de Vicente López y Pilar.

Además, cobraba un plan social y registraba deudas y créditos recientes con entidades financieras y bancos por más de $12 millones.

La víctima había ayudado al acusado años atrás

Fuentes del caso aseguraron que la relación entre la jubilada y el acusado era cercana.

Incluso, la mujer habría colaborado económicamente años atrás para ayudarlo a comprar su vivienda.

El acusado fue indagado este sábado y optó por no declarar ante la Justicia.