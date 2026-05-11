Prelista de Argentina para el Mundial 2026: las sorpresas de Scaloni con juveniles de River y Boca

El cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió oficialmente a la FIFA la prelista para la Copa Mundial 2026, con varias sorpresas y una fuerte presencia de jóvenes futbolistas del torneo argentino.
Entre los nombres que más llamaron la atención aparecen el arquero de River, Santiago Beltrán, el mediocampista Aníbal Moreno, también del club de Núñez, el juvenil de Boca, Milton Delgado, y el delantero Mateo Pellegrino, actualmente en el Parma italiano.
Messi lidera una lista con campeones del mundo y nuevas apuestas
La nómina mantiene la base campeona del mundo en Qatar y tiene como principal referencia a Lionel Messi, acompañado por futbolistas históricos del ciclo Scaloni como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Al mismo tiempo, el entrenador volvió a apostar por una renovación progresiva con jóvenes talentos que vienen sumando protagonismo tanto en Europa como en el fútbol local.
River y Boca aportan varios nombres a la prelista
River es uno de los clubes con mayor representación en la nómina preliminar, con jugadores como Franco Mastantuono, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Santiago Beltrán.
Por el lado de Boca aparecen Milton Delgado, Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo y Tomás Aranda.
Además, Scaloni incluyó jóvenes que atraviesan un gran presente en Europa, como Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Santiago Castro y Gianluca Prestianni.
La prelista completa de Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
- Walter Benítez
- Facundo Cambeses
- Santiago Beltrán
Defensores
- Agustín Giay
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Nicolás Capaldo
- Kevin Mac Allister
- Lucas Martínez Quarta
- Marcos Senesi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Otamendi
- Germán Pezzella
- Leonardo Balerdi
- Cristian Romero
- Lautaro Di Lollo
- Zaid Romero
- Facundo Medina
- Marcos Acuña
- Nicolás Tagliafico
- Gabriel Rojas
Mediocampistas
- Máximo Perrone
- Leandro Paredes
- Guido Rodríguez
- Aníbal Moreno
- Milton Delgado
- Alan Varela
- Ezequiel Fernández
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Nicolás Domínguez
- Emiliano Buendía
- Valentín Barco
Delanteros
- Lionel Messi
- Nicolás Paz
- Franco Mastantuono
- Thiago Almada
- Tomás Aranda
- Nicolás González
- Alejandro Garnacho
- Giuliano Simeone
- Matías Soulé
- Claudio Echeverri
- Gianluca Prestianni
- Santiago Castro
- Lautaro Martínez
- José Manuel López
- Julián Álvarez
- Mateo Pellegrino