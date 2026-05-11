Prelista de Argentina para el Mundial 2026: las sorpresas de Scaloni con juveniles de River y Boca

La Selección Argentina envió a FIFA la prelista oficial para el Mundial 2026 con presencia de figuras históricas, juveniles y futbolistas del torneo local.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, envió oficialmente a la FIFA la prelista para la Copa Mundial 2026, con varias sorpresas y una fuerte presencia de jóvenes futbolistas del torneo argentino.

Entre los nombres que más llamaron la atención aparecen el arquero de River, Santiago Beltrán, el mediocampista Aníbal Moreno, también del club de Núñez, el juvenil de Boca, Milton Delgado, y el delantero Mateo Pellegrino, actualmente en el Parma italiano.

Messi lidera una lista con campeones del mundo y nuevas apuestas

La nómina mantiene la base campeona del mundo en Qatar y tiene como principal referencia a Lionel Messi, acompañado por futbolistas históricos del ciclo Scaloni como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Al mismo tiempo, el entrenador volvió a apostar por una renovación progresiva con jóvenes talentos que vienen sumando protagonismo tanto en Europa como en el fútbol local.

River y Boca aportan varios nombres a la prelista

River es uno de los clubes con mayor representación en la nómina preliminar, con jugadores como Franco Mastantuono, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Santiago Beltrán.

Por el lado de Boca aparecen Milton Delgado, Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo y Tomás Aranda.

Además, Scaloni incluyó jóvenes que atraviesan un gran presente en Europa, como Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Santiago Castro y Gianluca Prestianni.

La prelista completa de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros



Emiliano Martínez



Gerónimo Rulli



Juan Musso



Walter Benítez



Facundo Cambeses



Santiago Beltrán



Defensores



Agustín Giay



Gonzalo Montiel



Nahuel Molina



Nicolás Capaldo



Kevin Mac Allister



Lucas Martínez Quarta



Marcos Senesi



Lisandro Martínez



Nicolás Otamendi



Germán Pezzella



Leonardo Balerdi



Cristian Romero



Lautaro Di Lollo



Zaid Romero



Facundo Medina



Marcos Acuña



Nicolás Tagliafico



Gabriel Rojas



Mediocampistas



Máximo Perrone



Leandro Paredes



Guido Rodríguez



Aníbal Moreno



Milton Delgado



Alan Varela



Ezequiel Fernández



Rodrigo De Paul



Exequiel Palacios



Enzo Fernández



Alexis Mac Allister



Giovani Lo Celso



Nicolás Domínguez



Emiliano Buendía



Valentín Barco



Delanteros