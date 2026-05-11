Carrera Comunidad Tigre: miles de vecinos participaron de la jornada deportiva por el aniversario de General Pacheco

La iniciativa organizada por el Municipio reunió a corredores, familias y vecinos en una competencia de 5K y una caminata de 2K por las calles de General Pacheco.

Miles de vecinos y vecinas participaron de una nueva edición de la Carrera Comunidad Tigre en General Pacheco, en el marco de los festejos por el 140° aniversario de la localidad. La propuesta reunió a corredores, familias y aficionados al deporte en una competencia de 5K y una caminata familiar de 2K.

La actividad tuvo como epicentro la Plaza General Pacheco, desde donde partieron y finalizaron los recorridos que atravesaron distintas calles de la localidad. A pesar de las bajas temperaturas, la convocatoria volvió a mostrar una fuerte participación de vecinos en una de las actividades deportivas más convocantes del distrito.

Un recorrido que atravesó el corazón de General Pacheco

El circuito avanzó por calles como General Artigas, Buenos Aires, San Juan, Tucumán y Salta, en un trayecto especialmente preparado para garantizar seguridad y comodidad a los participantes.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó la jornada y destacó el crecimiento de este tipo de propuestas deportivas en el distrito.

"Estas propuestas forman parte de las políticas públicas que impulsa el intendente Julio Zamora para promover hábitos saludables y fortalecer el deporte en comunidad. Tigre cuenta con 19 polideportivos con natatorios climatizados y una amplia variedad de actividades para que vecinos y vecinas puedan practicar deporte y compartir en familia. Estamos orgullosos de que Tigre sea reconocida como una ciudad del deporte, del atletismo y del remo, acercando propuestas que mejoran la calidad de vida de la comunidad”, expresó.

El ganador de la carrera destacó el nivel de la competencia

El vecino de El Talar, Tiago Acosta, obtuvo el primer puesto de la competencia y valoró la organización del evento.

"Me sentí muy cómodo durante toda la carrera. Me parece perfecto que el Municipio organice este tipo de propuestas gratuitas, porque tienen un muy buen nivel y permiten que muchas personas puedan participar. Además, el recorrido es hermoso y hace que la experiencia sea todavía más linda”, señaló.

Finalizada la competencia, los participantes realizaron ejercicios de elongación y compartieron actividades recreativas abiertas para toda la familia. También se entregaron medallas a los primeros puestos de cada categoría.

Durante la actividad hubo puestos de hidratación distribuidos en distintos sectores del circuito y un operativo coordinado entre el Sistema de Emergencias Tigre (SET), el Centro de Operaciones Tigre (COT), agentes de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gomez, destacó la participación vecinal pese al frío.

"A pesar del frío, tuvimos una muy buena convocatoria y eso nos pone muy contentos. Es fundamental impulsar el deporte en la comunidad a través de este tipo de actividades, donde los vecinos y vecinas pueden participar junto a sus familias y también brindarles un espacio a los corredores. Desde el Municipio seguimos promoviendo distintas políticas públicas para fortalecer el encuentro y la vida en comunidad”, sostuvo.