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Tigre

Himno Nacional en Tigre: la Sinfónica del Ejército sorprendió a los vecinos en la estación

La estación de Tigre fue escenario de un emotivo acto por el Día del Himno Nacional. La Sinfónica del Ejército sorprendió a los vecinos con música y desfileLa estación de Tigre fue escenario de un emotivo acto por el Día del Himno Nacional. La Sinfónica del Ejército sorprendió a los vecinos con música y desfile
Al cumplirse 213 años de la canción patria, la Agrupación Sinfónica del Ejército interpretó el Himno Nacional y marchas militares en el mástil de la terminal ferroviaria.

La rutina de la estación de trenes de Tigre se detuvo en seco. Este mediodía, los acordes de la Agrupación Sinfónica del Ejército transformaron el habitual movimiento de pasajeros en un escenario de fervor patriótico para conmemorar los 213 años de la creación del Himno Nacional.


El homenaje, que tuvo lugar en el mástil principal frente a la terminal, reunió a autoridades locales y a decenas de vecinos que, sorprendidos por la música, se sumaron espontáneamente a la ceremonia. La potencia de la banda militar generó un clima de fuerte impacto emocional en pleno centro del distrito.


Un despliegue que conmovió a los pasajeros


La actividad, organizada por la Subsecretaría de Turismo, contó con la interpretación de la banda perteneciente al Colegio Militar de la Nación. Además del Himno Nacional, el repertorio incluyó la "Avenida de las Camelias", la "Marcha de las Malvinas" y la "Marcha de San Lorenzo", piezas que fueron acompañadas por los aplausos de quienes transitaban por la zona.


Al finalizar las interpretaciones, los músicos protagonizaron un desfile alrededor del mástil, cerrando una jornada donde el emblema nacional fue el eje central. "Recibimos a la agrupación en un encuentro donde la música y el emblema nacional fueron los protagonistas", señaló Debora De Irahola, directora general de Desarrollo Turístico.


La historia de nuestro "grito sagrado"


El Día del Himno Nacional se conmemora cada 11 de mayo en recuerdo a la aprobación oficial de la pieza escrita por Vicente López y Planes y compuesta por Blas Parera en 1813. Aunque en sus orígenes la versión completa duraba unos 20 minutos, hoy su esencia sigue intacta y logró que, por un momento, Tigre dejara de lado las corridas del mediodía para cantar a viva voz.

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