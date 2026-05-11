San Isidro lanzó una campaña de invierno para reforzar la atención de infecciones respiratorias en niños

El Municipio habilitó postas sanitarias en distintos CAPS para descentralizar la atención pediátrica y mejorar la respuesta ante cuadros respiratorios.

El Municipio de San Isidro puso en marcha la Campaña de Invierno 2026, una estrategia sanitaria destinada a fortalecer la atención de niños con infecciones respiratorias durante los meses de bajas temperaturas.

La iniciativa articula el trabajo del Hospital Materno Infantil, la Guardia Pediátrica del Hospital Ciudad de Boulogne y una red de postas sanitarias instaladas en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito.

El objetivo es descentralizar la atención pediátrica

Desde la Secretaría de Salud Pública explicaron que el operativo apunta a mejorar el acceso a la atención médica y brindar una respuesta temprana frente a cuadros de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), una de las principales causas de consulta pediátrica durante el invierno.

Cada posta sanitaria cuenta con un equipo integrado por pediatras y enfermeros preparados para atender consultas espontáneas y derivaciones.

Dónde funcionan las postas sanitarias

Las postas funcionan de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas en cuatro CAPS distribuidos en distintas localidades del partido:



San Isidro Labrador – Intendente Tomkinson 1435, Beccar

– Intendente Tomkinson 1435, Beccar

Bajo Boulogne – Camino Real Morón 902, Boulogne

– Camino Real Morón 902, Boulogne

Villa Adelina – Av. de Mayo 1397, Villa Adelina

– Av. de Mayo 1397, Villa Adelina

La Ribera – Coronel Rosales 1194, San Isidro



Buscan detectar cuadros respiratorios de forma temprana

El sistema busca evaluar y tratar rápidamente cuadros respiratorios en niños para reducir riesgos y prevenir complicaciones asociadas a las enfermedades de invierno.

Además, la descentralización de la atención permitirá aliviar la demanda en hospitales y guardias pediátricas del distrito.

Cómo comunicarse con la Secretaría de Salud

Para más información, los vecinos pueden comunicarse con la Secretaría de Salud Pública a los teléfonos 4512-3006, 4512-3029 y 4512-3099.

También pueden enviar consultas al correo electrónico salud@sanisidro.gob.ar o contactarse mediante la cuenta oficial de Instagram @sanisidrosalud.