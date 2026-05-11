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San Fernando

UNDelta reunió a más de 100 escuelas de Tigre y San Fernando para acercar la universidad a estudiantes secundarios

UNDelta reunió a más de 100 escuelas de Tigre y San Fernando para acercar la universidad a estudiantes secundariosUNDelta reunió a más de 100 escuelas de Tigre y San Fernando para acercar la universidad a estudiantes secundarios
La Universidad Nacional del Delta presentó su oferta académica y proyectos de extensión ante directivos de instituciones públicas y privadas de la región.

La Universidad Nacional del Delta (UNDelta) reunió en el Teatro Otamendi de San Fernando a directivos de más de 100 escuelas públicas y privadas de Tigre y San Fernando, en una jornada orientada a fortalecer el vínculo entre la educación secundaria y la universidad.


El encuentro convocó a representantes de instituciones que reúnen a más de 35 mil estudiantes de la región y sirvió para presentar la oferta académica, programas de extensión y proyectos de articulación educativa impulsados por la universidad.



La UNDelta busca acercar la universidad a los jóvenes de la región


Durante la jornada participaron autoridades municipales, regionales y universitarias, entre ellas la rectora Carolina Farias, la presidenta de la Fundación UNDelta Alicia Aparicio, el secretario académico Federico Quilici y el secretario de Extensión Universitaria y Enlace con la Comunidad, Sergio Castro.


También estuvieron presentes inspectores, directivos y docentes de escuelas secundarias de Tigre y San Fernando.


“Esta universidad es presente y futuro”


La presidenta de la Fundación UNDelta, Alicia Aparicio, destacó el impacto que representa la universidad para la región.


“Esta Universidad es presente y es futuro. Nació de un sueño y hoy es una realidad para nuestro distrito; no todos los días se puede tener una universidad propia”, expresó.


“Queremos que nuestros jóvenes tengan una oportunidad hacia el futuro, de desarrollo profesional y también de aportar a su propia comunidad”, sostuvo.


La universidad ya cuenta con 13 carreras


Por su parte, la rectora Carolina Farias explicó que actualmente la UNDelta ofrece 13 carreras de grado, entre licenciaturas y tecnicaturas.


“La Universidad se acerca con una propuesta pensada para los jóvenes de nuestra región y los desafíos actuales. Hoy contamos con 13 carreras de grado para que el alumno que termina el secundario encuentre aquí su vocación”, señaló.


UNDelta proyecta duplicar su oferta académica en 2027


El secretario de Extensión Universitaria y Enlace con la Comunidad, Sergio Castro, adelantó que para el año 2027 la universidad buscará alcanzar un total de 26 propuestas académicas distribuidas en seis institutos.



Directivos destacaron el impacto regional


Leonel Sosa, director de la Escuela Secundaria Nº3 de San Fernando, afirmó:


“La posibilidad de que la universidad se acerque a las escuelas hace que los chicos no la sientan tan lejana y se animen a continuar sus estudios superiores”.


Desde Tigre, otros directivos también remarcaron el valor de contar con una universidad pública cercana y accesible para los estudiantes de la región.

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