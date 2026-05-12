Más de 100 competidores participaron del Torneo Apertura 2026 de ajedrez en Tigre

El certamen se disputó en el Centro Universitario Tigre bajo el sistema suizo y reunió a jugadores de distintos puntos del distrito. Julio Zamora destacó el crecimiento sostenido de la Escuela Municipal de Ajedrez.

El Centro Universitario Tigre (CUT) fue sede de la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026 de ajedrez, que reunió a más de 100 competidores de distintos puntos del distrito en una nueva edición organizada por la Escuela Municipal de Ajedrez.

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron el desarrollo del certamen y destacaron el crecimiento que viene teniendo la disciplina en el municipio.

“Se trata de un programa que fue creciendo a lo largo de los años y hoy se desarrolla en todas las localidades del territorio. La actividad sigue creciendo a lo largo de los años y eso es muy importante”, expresó Julio Zamora durante la actividad.

Un torneo con jugadores de todo el distrito

El certamen se disputó bajo el sistema suizo a seis rondas y contó con participantes de diferentes localidades de Tigre, consolidando una convocatoria que volvió a mostrar el crecimiento del ajedrez en el distrito.

En ese marco, Gisela Zamora señaló: “Por voluntad del intendente Julio Zamora la disciplina continúa en un constante desarrollo y crecimiento. Hubo muchos concurrentes y una gran cantidad de participantes que se siguen interiorizando en la actividad. Esto es una clara señal de crecimiento”.

La Escuela Municipal de Ajedrez sigue expandiéndose

Actualmente, el Gobierno local desarrolla la Escuela Municipal de Ajedrez en más de 100 puntos del partido, entre escuelas primarias y secundarias, bibliotecas, polideportivos y centros culturales.

La propuesta cuenta con profesores especializados y ya suma más de 13.400 vecinos inscriptos en todo el distrito.