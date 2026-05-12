Gustavo Menéndez participó en el Encuentro Federal de Centros de Estudiantes en el Congreso

El encuentro reunió a estudiantes secundarios, legisladores y autoridades nacionales para debatir problemáticas vinculadas a salud mental, redes sociales y violencia digital entre jóvenes.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, participó como orador en el Encuentro Federal de Centros de Estudiantes realizado en el Congreso de la Nación, una jornada que reunió a estudiantes secundarios, funcionarios y representantes de distintos puntos del país para debatir problemáticas que atraviesan a los jóvenes.

La actividad fue organizada por la diputada nacional Roxana Monzón y tuvo como eje principal el intercambio de experiencias y propuestas vinculadas a salud mental, redes sociales y violencia digital.

Salud mental y violencia digital entre los temas centrales

Durante el encuentro, estudiantes y autoridades analizaron distintas situaciones que afectan cotidianamente a adolescentes y jóvenes en entornos digitales.

Entre los principales temas abordados aparecieron la salud mental, el impacto de las redes sociales y los episodios de violencia digital que afectan a estudiantes en distintos ámbitos.

Menéndez sostuvo que impulsar la participación estudiantil y darles voz a los jóvenes en estos debates resulta clave para construir políticas públicas vinculadas a sus necesidades.

El objetivo de avanzar con políticas públicas para jóvenes

Según se informó durante la jornada, los funcionarios participantes también expresaron el compromiso de avanzar en un proyecto de ley orientado a generar herramientas de cuidado y acompañamiento para niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

El encuentro se desarrolló en el Congreso de la Nación y contó con la presencia de representantes estudiantiles y autoridades de distintas provincias.