El dato que preocupa en las autopistas: miles de conductores siguen manejando con el celular en la mano

Un informe de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste reveló que persisten hábitos peligrosos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Lanzarán campañas y acciones de concientización durante 2026.

El uso del celular al volante y la falta de distancia de seguridad entre vehículos continúan entre las conductas más peligrosas detectadas en las autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Así lo reveló el Observatorio Vial 2025 presentado por Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, que además anunciaron una nueva Agenda de Seguridad Vial para 2026.

Según el relevamiento realizado junto a CESVI Argentina sobre mediciones en Acceso Norte y Acceso Oeste, entre el 14% y el 16% de los conductores utiliza el celular mientras maneja, mientras que más del 40% no respeta la distancia mínima de seguridad entre vehículos.

El celular al volante y la distancia entre autos, entre las principales infracciones

El informe advierte que el uso del teléfono celular puede multiplicar hasta cuatro veces el riesgo de sufrir un siniestro vial.

Además, detectó un uso incorrecto del carril izquierdo, con vehículos que circulan por ese sector sin realizar maniobras de sobrepaso, una práctica que afecta la circulación y puede generar situaciones de riesgo.

Otro de los puntos observados fue la baja utilización de luces intermitentes. Poco más de la mitad de los conductores señaliza correctamente al adelantar y menos de la mitad utiliza guiños al cambiar de carril.

Preocupación por la caída en el uso del cinturón de seguridad

El estudio también marcó retrocesos en el uso del cinturón de seguridad en todos los ocupantes del vehículo, especialmente en los pasajeros traseros, donde el nivel de cumplimiento continúa siendo bajo.

En contraste, el uso del casco en motociclistas se mantiene cerca del 100%, consolidándose como una de las conductas de seguridad más incorporadas por quienes circulan en moto.

Campañas, redes sociales y acciones con municipios

A partir de los resultados del relevamiento, ambas concesionarias impulsarán durante 2026 una agenda de trabajo orientada a reducir las conductas de riesgo detectadas.

El plan incluye campañas de concientización en vía pública y redes sociales, contenidos digitales basados en situaciones reales de manejo, charlas de seguridad vial y acciones conjuntas con gobiernos locales y organizaciones vinculadas a la movilidad.

Según informaron, la estrategia estará organizada en cuatro ejes: comunicación, comunidad, alianzas estratégicas y acciones en vía pública.

Las campañas harán foco en promover el uso del cinturón de seguridad, reducir distracciones al volante, fomentar el respeto por la distancia mínima entre vehículos y mejorar la circulación segura según el tipo de vehículo.

Las iniciativas buscarán llegar a los más de 1,4 millones de vehículos que circulan diariamente por las trazas administradas por ambas compañías.

Finalmente, las empresas recomendaron circular con precaución, respetar la señalización y mantener condiciones de manejo seguras en todo momento.