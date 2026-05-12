Más de mil familias recibieron el Pase Libre Multimodal en Malvinas Argentinas

En Villa de Mayo se entregaron más de mil Pases Libres Multimodales en un operativo que reunió a autoridades provinciales y municipales. El beneficio apunta a garantizar movilidad gratuita en el transporte público para personas con discapacidad, trasplantadas y quienes esperan un trasplante.

En un operativo realizado en Villa de Mayo, más de mil familias recibieron el Pase Libre Multimodal (PLM), el beneficio que permite viajar de manera gratuita en el transporte público terrestre y fluvial de la Provincia de Buenos Aires.

El dispositivo se desarrolló en el polideportivo local, donde se realizaron entregas e impresiones de credenciales para personas con discapacidad, personas trasplantadas y vecinos en lista de espera de trasplante.

Qué es el Pase Libre Multimodal

El Pase Libre Multimodal (PLM) es una credencial personal e intransferible que permite a personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera de trasplante viajar de manera gratuita en el transporte público terrestre y fluvial de la Provincia de Buenos Aires.

El beneficio busca garantizar el acceso a la movilidad como un derecho, facilitando traslados para tratamientos médicos, trámites y actividades cotidianas.

El operativo fue encabezado por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quienes destacaron el alcance del programa.

“Estamos reconociendo derechos, para que cada persona pueda desarrollarse. En una época donde la hostilidad parece moneda corriente, en la Provincia de Buenos Aires demostramos que hay otra manera de gestionar, cerca de cada vecino que lo necesita”, expresó Marinucci.

En la misma línea, el ministro detalló: “Hoy tenemos 350 PLM para tramitar y otros 800 listos para entregar. Eso es posible gracias a un gobierno provincial y municipal que trabajan todos los días para facilitar la vida de las personas”.

Desde el municipio, Nardini señaló: “Nos llena el corazón ver a tantas vecinas y vecinos que pueden acceder a su Pase Libre Multimodal. Como militantes tenemos la sensibilidad para estar cerca de quienes lo necesitan”.

La credencial del PLM permite el acceso gratuito al transporte público en toda la provincia de Buenos Aires.

Participaron también Sandra Mayol, Sibila Botti y Carlos “Cachi” Lumbreras.