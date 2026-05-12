La pérdida salarial docente que tensiona al sistema universitario antes de la marcha federal

Un informe revela que los docentes universitarios acumulan una pérdida salarial equivalente a hasta 8 sueldos desde noviembre de 2023. El dato se conoce en la previa de la marcha federal y en medio de la discusión por el presupuesto universitario.

Los docentes universitarios acumulan una pérdida salarial equivalente a 8 sueldos desde noviembre de 2023, con una caída del 34,5% en términos reales, según estimaciones difundidas en la antesala de la marcha federal.

El dato se conoce en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario y el debate por el presupuesto del sistema educativo superior.

De acuerdo con la escala salarial de mayo de 2026, un profesor titular con dedicación exclusiva percibe entre $1.898.740 y $2.373.425 según antigüedad.

En el otro extremo, los auxiliares de primera categoría parten de $1.062.708.

Salarios más bajos y dedicaciones simples

En las dedicaciones simples, los salarios oscilan entre $212.540 y $265.675, mientras que un titular llega a $593.355 tras 10 años.

Pérdida del poder adquisitivo

El Instituto Argentina Grande estimó una pérdida de $18,5 millones en términos reales para un titular con dedicación exclusiva desde el cambio de gestión.

El Consejo Interuniversitario Nacional señaló que más de 10.000 docentes dejaron sus cargos en este período.

Conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

La norma preveía una recomposición salarial del 44%, pero el Gobierno sostiene que no puede aplicarse por restricciones presupuestarias.

“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata”, expresaron desde Casa Rosada.

El subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó: “Implicaría un gasto que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar hoy”.