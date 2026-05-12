Narcotráfico en Escobar: 12 detenidos y 400 dosis de cocaína tras masivo operativo

Un megaoperativo policial en Maquinista Savio desmanteló una red de narcomenudeo. Gracias a las alertas vecinales, se secuestraron más de 400 dosis de cocaína, armas y dinero en efectivo.

El sistema de denuncias ciudadanas volvió a ser la llave para combatir el narcotráfico en Escobar. Durante la madrugada del miércoles, una serie de allanamientos simultáneos en la localidad de Maquinista Savio culminó con la desarticulación de una organización dedicada al narcomenudeo. El saldo fue contundente: 12 detenidos y el secuestro de más de 400 dosis de cocaína listas para su comercialización.

La investigación se gestó en el anonimato. Fue a través del programa municipal “Escobar Sin Drogas” (0800-555-3473) que los habitantes de los barrios Ovejero Viejo y San Cayetano aportaron los datos clave. Con esta información, la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Escobar inició un trabajo de seguimiento y recolección de pruebas que confirmó la actividad criminal en la zona.

El despliegue policial no dejó lugar a escape. Participaron efectivos del Centro de Operaciones de Escobar (COE), la División Motorizada, la División Canina K9 y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Entre los 12 aprehendidos se encuentran ocho hombres y cuatro mujeres, todos mayores de edad, quienes integraban la estructura operativa de la banda.

En el interior de las viviendas registradas, los investigadores hallaron, además de la cocaína, envoltorios de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión. También se incautaron cartuchos de escopeta calibre 20 y diversos elementos de fraccionamiento, confirmando que el sitio funcionaba como un búnker de preparación de estupefacientes.

La causa judicial, impulsada por la Secretaría de Seguridad del Municipio, quedó bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal del Área Ley 23.737, a cargo de Matías Ferreiros. Este procedimiento se suma a la estrategia local de seguridad que busca fomentar la participación vecinal mediante herramientas como la plataforma Escobar 360 y el programa “Ojos y Oídos en Alerta”.