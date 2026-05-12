Talleres para adultos mayores en Tigre: continúan las capacitaciones de inclusión digital y alimentación saludable

El Municipio de Tigre continúa con talleres gratuitos para adultos mayores en distintos puntos del distrito, combinando capacitación digital y alimentación saludable para mejorar su vida diaria.

El Municipio de Tigre continúa desarrollando talleres para adultos mayores en Tigre, con propuestas de formación en inclusión digital y alimentación saludable que se dictan en distintos puntos del distrito.

Las actividades se realizaron en los Polideportivos Polideportivo Rincón y Polideportivo Sarmiento, además del Centro de Jubilados Una Ilusión, ubicado en Don Torcuato.

En las jornadas de alimentación saludable, los participantes recibieron recetarios con opciones prácticas y recomendaciones para mejorar hábitos cotidianos. El espacio incluyó charlas orientadas a la prevención y al acompañamiento de personas mayores.

Por otro lado, en los talleres de inclusión digital, vecinos y vecinas aprendieron el uso de celulares, con foco en herramientas como WhatsApp y funciones básicas para mejorar la comunicación diaria.

Desde el área de programas comunitarios del Municipio de Tigre destacaron que estas capacitaciones buscan fortalecer la autonomía de los adultos mayores mediante el acceso a herramientas digitales y hábitos saludables.

Quienes deseen participar de las próximas ediciones pueden consultar en Facebook “Adultos Mayores TIGRE”, escribir a comunidad@tigre.gob.ar o comunicarse al 11-6815-2717.