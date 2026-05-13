Voces de la Marcha Federal: docentes que cobran $250.000 y el miedo de los estudiantes a un “futuro pésimo”

En una movilización histórica, estudiantes, docentes y familias expresaron su angustia por el desfinanciamiento educativo. La precariedad de las aulas, los salarios por debajo de la línea de pobreza y el temor a perder la movilidad social marcaron el pulso de la jornada.

La Marcha Federal Universitaria en la Ciudad de Buenos Aires no fue solo una cifra de asistentes; fue un catálogo de historias urgentes. Entre la multitud que desbordó la Avenida de Mayo, el testimonio de una docente de la UBA y becaria del CONICET resumió la paradoja del sistema: "Doy clases en la mejor universidad de Latinoamérica y cobro 250.000 pesos. Lo hago por vocación, pero necesito comer para sobrevivir".

La mujer, primera universitaria de una familia trabajadora, expresó el temor latente que recorrió la plaza: el fin de la movilidad social. "Creo que lo que quieren es quitarnos el derecho a soñar con un futuro mejor. Nos quieren convertir en una colonia extractivista", denunció antes de perderse entre la marea humana que reclamaba por la Ley de Financiamiento Universitario.

A pocos metros, la crisis edilicia tomaba voz en los estudiantes. Un joven del Conservatorio Astor Piazzolla relató la degradación cotidiana de su lugar de estudio: "Los focos de luz funcionan a la mitad, los pupitres no se cambian hace años y los profesores están renunciando todos los días". A su lado, una aspirante a medicina de apenas 19 años confesó su angustia: "Tengo miedo de que el futuro sea pésimo. Hay que salir a protestar más que a rendir, porque si no, no va a quedar nada".

El reclamo también sumó datos duros que explican el conflicto. Mientras el salario real docente cayó un 32% y las transferencias a las universidades un 45%, los costos fijos como el transporte no dan tregua, con aumentos en trenes que alcanzan el 90%. El contraste es fuerte: se estima que el Ejecutivo ha destinado fondos millonarios a viajes oficiales mientras mantiene frenadas obras educativas clave.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el encuentro con madres del Hospital Garrahan. Con tarjetas en mano, defendieron la educación como la madre de todas las batallas: "Sin la educación pública no existiría la ciencia ni los médicos que hoy salvan la vida de nuestros hijos con enfermedades complejas". Para ellas, la movilización de la juventud es la única garantía de que la salud pública siga teniendo profesionales capacitados.

La jornada cerró con una consigna escrita en una cartulina por una estudiante llegada desde La Pampa: "Sueño con que la educación despierte la misma pasión que el fútbol". El mensaje, simple pero potente, resumió el espíritu de una marcha que, más allá de los colores políticos, se sintió como un grito de defensa propia por el presente y el futuro del país.