Defensa del Consumido de San Isidro frenó el recorte de una prepaga a un niño con autismo

Un reclamo iniciado por una madre en San Isidro derivó en la intervención de Defensa del Consumidor y un acuerdo que obligó a una prepaga a restituir la cobertura total de terapias para un niño con TEA, tras meses de recortes en las prestaciones.

Un conflicto por la cobertura de terapias para un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en San Isidro terminó con un acuerdo que obligó a una empresa de medicina prepaga a restituir la totalidad de las prestaciones, luego de la intervención del área municipal de Defensa del Consumidor.

El caso se inició cuando la madre del menor, vecino de Martínez, advirtió recortes en las sesiones terapéuticas autorizadas, pese a contar con indicaciones médicas vigentes. Durante varios meses, esa reducción impactó directamente en tratamientos esenciales para su desarrollo.

Según relató la familia, la situación afectó terapias clave como fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional y musicoterapia, todas orientadas al desarrollo del lenguaje, la lectoescritura y la autonomía en la vida cotidiana.

Ante la falta de respuesta inicial por parte de la empresa, la madre del niño recurrió al municipio. “Me atendieron muy bien, tomaron el reclamo y citaron a la empresa rápidamente”, explicó Marina, quien inició la gestión ante la Dirección de Defensa del Consumidor.

A partir de la intervención oficial, se realizaron dos audiencias de conciliación en el plazo de un mes. Como resultado, la prepaga firmó un acuerdo para restituir el 100% de las terapias indicadas, garantizando la continuidad del tratamiento.

Desde el Municipio de San Isidro destacaron la importancia de este tipo de mecanismos administrativos para resolver conflictos de consumo sin judicialización. “Nuestra función es acompañar a los vecinos y garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos por la ley, especialmente en casos vinculados a discapacidad”, señalaron fuentes del área.

El caso de Benicio se suma a otras intervenciones similares registradas en el distrito, donde la oficina de Defensa del Consumidor actúa como canal de mediación entre usuarios y empresas de salud.

La madre del niño destacó el resultado del proceso y recomendó a otras familias en situaciones similares acudir a las oficinas municipales para iniciar sus reclamos.