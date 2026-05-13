Kicillof contra Milei en la marcha universitaria: “Está empecinado en destruir el futuro del país”

El Gobernador bonaerense encabezó la columna provincial en Plaza de Mayo. Denunció una caída salarial histórica en el sector científico y afirmó que el ajuste de Nación busca desmantelar la igualdad de oportunidades.

En una jornada marcada por la masividad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este martes a la Marcha Federal Universitaria para confrontar directamente las políticas de ajuste del Ejecutivo nacional. Desde el centro porteño, el mandatario advirtió que el desfinanciamiento no es un error de cálculo, sino un plan para frenar el ascenso social.

"Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública es una lucha de todo el pueblo argentino", sentenció Kicillof. El gobernador puso el foco en un dato alarmante: la pérdida de investigadores y docentes que, ante la "tremenda caída de sus salarios", se vieron obligados a abandonar sus puestos en los últimos tres años. Para el mandatario, esto es la prueba de un Gobierno "empecinado en destruir el futuro".

La presencia bonaerense en la marcha fue total. Kicillof no estuvo solo: se movilizó escoltado por gran parte de su gabinete, además de un numeroso grupo de intendentes y legisladores que buscaron dar una señal de volumen político frente a la Casa Rosada. La consigna compartida fue la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante su intervención, el gobernador analizó la raíz ideológica del conflicto. Según su visión, el Presidente ataca la gratuidad universitaria precisamente porque funciona como la mejor herramienta de movilidad social ascendente. "Atacan la universidad libre para evitar que tengamos una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades", sostuvo.

La movilización, que reunió a representantes del sector científico y tecnológico, fue leída por el entorno del gobernador como un respaldo social masivo a su postura frente a Nación. Kicillof cerró su participación reafirmando el acompañamiento a los estudiantes bonaerenses: "Estamos acá para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor".