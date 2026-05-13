Se lanzó en Tigre el programa “Aulas Inclusivas” para fortalecer la educación en el distrito

Con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas, el Municipio presentó un programa formativo centrado en la inclusión. La capacitación consta de cuatro encuentros en el Centro Universitario Tigre (CUT) y es facilitada por la Escuela El Sembrador.

El Municipio de Tigre dio inicio al programa “Aulas Inclusivas Tigre”, una propuesta de formación pedagógica que tuvo su primera jornada en el Centro Universitario Tigre (CUT). La convocatoria inicial reunió a más de 100 participantes, entre los que se encontraban docentes, equipos directivos y de orientación escolar del distrito.

La presentación contó con la presencia de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien acompañó a los profesionales comprometidos con esta iniciativa. El programa tiene como objetivo central el fortalecimiento de las prácticas en el aula desde una perspectiva de inclusión, enfocándose en reconocer la diversidad como un valor dentro del sistema educativo.

La capacitación se enmarca en las políticas locales que promueven el derecho a la educación para todos los niños y jóvenes, con un foco específico en la eliminación de barreras que dificultan el aprendizaje. A lo largo de cuatro encuentros temáticos, se trabajarán contenidos vinculados a la comunicación, las habilidades sociales, la conducta y los procesos cognitivos.

Además, el programa abordará herramientas clave para el acceso a los aprendizajes desde aspectos motores y sensoriales. La propuesta es facilitada por la Escuela El Sembrador y forma parte de las políticas públicas del Gobierno local que buscan consolidar prácticas educativas más equitativas en la comunidad.