Nafta: YPF aumenta solo un 1% y congela los precios por otros 45 días

El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que la empresa absorberá gran parte de la suba internacional del crudo para no golpear la demanda interna. Con un barril de Brent en niveles récord por el conflicto en Medio Oriente, el surtidor solo subirá un 1% inicial.

A partir de la medianoche de este jueves 14 de mayo, YPF aplicará un ajuste del 1% en el precio de sus combustibles. La medida, anunciada por el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, llega acompañada de una decisión clave para el bolsillo de los consumidores: se extenderá el congelamiento de precios por 45 días adicionales.

En un contexto global donde el petróleo Brent supera los US$ 100 por barril debido a la tensión en Medio Oriente, la petrolera estatal optó por no trasladar el impacto total de los costos internacionales al surtidor. Según estimaciones del sector, si YPF aplicara la suba correspondiente al valor actual del crudo, el incremento debería ser de al menos un 15%.

El plan para evitar "sobresaltos"

Para lograr esta estabilidad, la empresa implementará una "cuenta compensadora" (buffer de precios). El objetivo es diferir el impacto de las variaciones del petróleo para recuperarlo de manera gradual una vez que el conflicto internacional cese y los valores del crudo se normalicen.

"Nuestro propósito es no trasladar sobresaltos en el surtidor y preservar la demanda en un contexto de libre mercado", explicó Marín a través de sus canales oficiales.

Precios por franja horaria y zona

Otro de los puntos destacados del anuncio es la continuidad del sistema de "micropricing". Esta modalidad le permite a YPF establecer precios diferenciales según:



Franjas horarias.



Corredores viales.



Zonas geográficas específicas.



Con esta estrategia, la compañía busca maximizar la rentabilidad sin generar perjuicios directos a los clientes en un escenario de alta volatilidad internacional, donde los combustibles ya acumulan una suba superior al 23% desde el inicio del conflicto bélico.