ARBA lanza un sistema automático para devolver saldos a favor de Ingresos Brutos

A través del nuevo Sistema Único de Compensación, los contribuyentes bonaerenses podrán usar sus créditos fiscales para cancelar deudas de forma inmediata y online. Los reintegros de hasta $3.500.000 se acreditarán en 72 horas.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un nuevo mecanismo digital que transforma radicalmente la relación de los contribuyentes con sus saldos a favor. Mediante la Resolución Normativa N°16, el organismo automatizó la compensación de créditos fiscales, permitiendo que el dinero vuelva al circuito productivo de manera casi inmediata.

El cambio central radica en la unificación de procesos dentro del Sistema Único de Demandas (SUD). A partir de ahora, quienes tengan saldos a favor en Ingresos Brutos podrán utilizarlos para cancelar deudas impositivas desde el inicio del trámite, eliminando las esperas administrativas que solían demorar meses o incluso años.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que la herramienta busca mejorar la experiencia del usuario y reducir la carga financiera. “Cuando la solicitud supera los controles, la compensación se efectúa de manera automática y online”, explicó el funcionario. Además, precisó que en casos de demandas de hasta $3.500.000, el dinero se acredita en la cuenta bancaria del titular en un plazo de 72 horas.

Para garantizar la transparencia, el sistema aplica una serie de filtros automáticos. El SUD verificará que el contribuyente no registre deuda judicial, procesos concursales, fiscalizaciones en curso ni omisiones en la presentación de declaraciones juradas. También se cruzarán datos entre lo declarado en IVA e Ingresos Brutos para evitar inconsistencias.

Una vez que el sistema valida la operación, el contribuyente acepta la compensación con carácter de declaración jurada y recibe un comprobante electrónico al instante. Esta medida se suma a programas anteriores como “Riesgo 0, SAF 0”, que permitió reducir el stock de saldos a favor de tres meses a solo 0,9 meses de recaudación.

Según cifras oficiales, estas reformas permitieron devolver al sector privado aproximadamente un billón de pesos en capital de trabajo. Desde la gestión provincial, aseguran que el objetivo es consolidar un modelo tributario que acompañe la producción y el empleo, eliminando el “ahogo financiero” que generaba el antiguo esquema de retenciones y percepciones.