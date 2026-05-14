Tigre avanza en la construcción de un teatro para 270 espectadores en El Talar

El intendente de Tigre recorrió las instalaciones del futuro espacio cultural que tendrá capacidad para 270 personas. La obra, de 1.200 metros cuadrados, busca potenciar a los artistas locales y fomentar el movimiento económico en la zona.

La localidad de El Talar se prepara para un salto cualitativo en su oferta cultural. El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó una recorrida por las obras del futuro Teatro Municipal, un proyecto de 1.200 metros cuadrados diseñado para convertirse en el epicentro artístico de la zona.

Durante la supervisión, el jefe comunal destacó el impacto positivo que tendrá el espacio, señalando que "prioriza a los artistas locales y fomentará la vida cultural y el movimiento económico de la ciudad". El nuevo edificio tendrá características similares al reconocido Teatro Pepe Soriano de Benavídez, consolidando un modelo de descentralización del arte en el distrito.

Actualmente, los trabajos se encuentran en una etapa avanzada. Las cuadrillas municipales se enfocan en la estructura del techo de la sala principal y en la finalización de las instalaciones sanitarias y eléctricas. Asimismo, se informó un progreso significativo en la colocación del sistema de protección contra incendios, una pieza clave para la seguridad de los futuros asistentes.

El teatro contará con una capacidad para 270 espectadores y estará equipado con camarines de alta calidad acondicionados para los artistas, además de núcleos sanitarios modernos. La intención del Gobierno local es ofrecer un escenario versátil donde puedan desarrollarse shows musicales, obras de teatro y eventos comunitarios.

Esta obra forma parte del plan de fortalecimiento cultural que Tigre lleva adelante en sus diversas localidades. Según explicaron desde el Municipio, la apertura de este nuevo teatro no solo brindará entretenimiento, sino que también funcionará como un motor para el comercio cercano, atrayendo flujo de vecinos y visitantes de todo el partido a las funciones programadas.