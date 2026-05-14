Emiliano Balbín es el nuevo presidente de la UCR bonaerense y apuesta a un partido con “identidad propia”

El ex diputado provincial fue nominado por consenso para presidir el Comité Provincia. Con un discurso de unidad, Emiliano Balbín busca posicionar al radicalismo como una alternativa real de gestión en los 135 distritos y disputar la gobernación.

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires oficializó un cambio de mando clave con la nominación de Emiliano Balbín para presidir el Comité Provincia. El ex legislador llega al cargo mediante un acuerdo de unidad que busca evitar las fracturas internas y proyectar al partido como una alternativa real de gestión de cara a los próximos dos años.

Balbín, abogado de profesión y nieto del histórico líder Ricardo Balbín, trazó un eje central basado en la institucionalidad y el protagonismo territorial. “Este honor es el resultado del compromiso de miles de radicales que creen en nuestro partido como la herramienta de transformación social que la Provincia necesita”, expresó tras confirmarse su conducción.

La nueva conducción apunta a potenciar el desarrollo del partido en los 135 distritos. El adelantamiento de las definiciones internas responde a una necesidad estratégica: ganar tiempo para elaborar propuestas electorales propias. Al respecto, el flamante presidente señaló que la meta es “crear las herramientas necesarias para que el radicalismo dispute cada intendencia”.

Durante su discurso, el flamante presidente apeló a la memoria de su abuelo para definir su principal desafío: “Me quedo con la enseñanza de mi abuelo cuando decía que ‘hay que abuenar al partido’. Mi tarea principal será recuperar la UCR como una herramienta para volver a representar los problemas cotidianos de los vecinos”.

Con la mirada puesta en la gobernación, Balbín concluyó con una fuerte definición de identidad: “Desde la unidad, vamos a construir un radicalismo de pie, con identidad propia y vocación de poder. Tenemos la historia, los equipos y el coraje para hacernos cargo del destino de nuestra Provincia”.

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