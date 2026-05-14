Kicillof convoca a los 135 intendentes por la crisis sanitaria y los recortes de Nación

El Gobernador y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recibirán a los jefes comunales en el Salón Dorado. Analizarán el impacto de la quita de fondos en medicamentos oncológicos e insumos, y sellarán un documento conjunto de reclamo.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará una convocatoria de urgencia a los 135 intendentes del territorio bonaerense en la Casa de Gobierno en La Plata. El encuentro, que tendrá lugar en el Salón Dorado, tiene como eje central analizar el crítico escenario sanitario derivado de la interrupción de fondos y programas por parte de la administración nacional.

Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el mandatario provincial presentará un informe detallado que expone el impacto del ajuste. El relevamiento incluye estadísticas sobre la creciente presión en hospitales públicos y las dificultades en el acceso a insumos básicos, un escenario que se agrava ante la caída de transferencias nacionales que sostenían el sistema.

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La preocupación de las autoridades bonaerenses se sustenta en datos concretos sobre el desfinanciamiento. Según fuentes ministeriales, la interrupción de programas ha generado una “tensión creciente” en la provisión de tratamientos de alta complejidad y vacunas de calendario, afectando directamente la capacidad de respuesta de los municipios.

Durante la jornada, se espera que los jefes comunales firmen un acta acuerdo conjunta. El documento busca consolidar una postura política y administrativa unificada para exigir la restitución de los recursos. Desde el Ministerio de Salud advierten que la demanda sobre el sistema público ha aumentado exponencialmente, mientras que los recursos provenientes de Nación han disminuido, dejando a los gobiernos locales en la primera línea de respuesta sin respaldo financiero suficiente.

La agenda de la reunión también abordará estrategias de contingencia para el cuidado de los sectores más vulnerables. La intención de Kicillof es fortalecer una “agenda federal de defensa del sistema sanitario”, buscando que el reclamo cuente con el respaldo territorial de cada uno de los distritos de la Provincia.