Balvanera lidera el ranking de casas usurpadas recuperadas en la Ciudad

En poco más de dos años, la Ciudad liberó 780 inmuebles. Balvanera, con más de 100 procedimientos, es el epicentro de un plan que busca garantizar el derecho a la propiedad privada y la seguridad vecinal.

La Ciudad de Buenos Aires mantiene un ritmo de restitución de inmuebles que alcanza el promedio de una propiedad recuperada por cada día hábil. En el marco de este plan de ordenamiento urbano y seguridad, el barrio de Balvanera se ha consolidado como el área con mayor intervención estatal, superando el centenar de operativos exitosos.

Desde el inicio de la actual gestión encabezada por Jorge Macri, ya se contabilizan 780 propiedades liberadas. La estadística revela una aceleración progresiva en los procedimientos: mientras que en 2023 se registraron apenas 13 casos, la cifra saltó a 254 en 2024, 317 en 2025 y ya alcanza las 179 restituciones en lo que va de 2026.

Detrás de Balvanera (que comprende las zonas de Once, Congreso y Abasto), el ranking de barrios con más inmuebles devueltos incluye a La Boca (51), Constitución (44), Almagro (43) y Caballito (35). En la mayoría de los casos, los inmuebles no solo presentaban ocupaciones ilegales, sino también condiciones de hacinamiento, conexiones clandestinas a servicios y graves deficiencias estructurales que representaban un peligro para el entorno.

Recientemente, dos operativos en Balvanera marcaron el pulso de la situación: una vivienda en la calle México 2184, que permaneció tomada por 15 años bajo riesgo de derrumbe, y una propiedad en Pasco 598 que funcionaba como depósito de chatarra y basura. "Recuperamos el orden, el respeto por el trabajo y por la propiedad privada. Recuperamos el derecho a vivir en paz", sostuvo el Jefe de Gobierno tras conversar con damnificados por las tomas.

El destino de estos espacios recuperados varía según su origen. Algunos se han convertido en centros de inclusión familiar, como el antiguo Hotel Sol y Luna, mientras que otros predios de larga data, como el de la avenida La Plata 2253, serán destinados a la construcción de departamentos para la clase media y efectivos de la Policía de la Ciudad a través de créditos del Banco Ciudad.