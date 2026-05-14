Elecciones en SUTEBA Tigre: la Lista Multicolor retiene la conducción del gremio

Con una diferencia de más de 250 votos, la oposición docente ratificó su liderazgo en el distrito. Jimena Oliva asumirá la Secretaría General en un nuevo mapa sindical que incluye el triunfo en La Matanza.

El escenario sindical docente en la provincia de Buenos Aires definió un nuevo mapa de representación tras una extensa jornada electoral. En el distrito de Tigre, la Lista Multicolor logró revalidar su posición al frente de la seccional, consolidando un esquema de conducción que mantiene su perfil opositor a la estructura central.

El proceso electoral en las escuelas del distrito reflejó una marcada polarización. Según los datos finales del escrutinio, la Lista Multicolor alcanzó los 917 votos, logrando imponerse sobre la Lista Celeste, que recolectó 662 sufragios. El resultado no solo ratifica el rumbo local, sino que se dio en sintonía con la recuperación de seccionales estratégicas como La Matanza.

A partir de este desenlace, la comisión directiva local quedará encabezada por Jimena Oliva como Secretaria General, quien estará acompañada por Aldo Chiaraviglio en el cargo de Secretario General Adjunto. La estructura de mando se completa con Alejandro Laza al frente de la Secretaría Gremial y Elisa Salgado en la Secretaría de Organización.

Desde la conducción electa señalaron que el respaldo en las urnas funciona como un aval a su programa de demandas. En este sentido, indicaron que la votación permitió canalizar los reclamos del sector vinculados a la pérdida del poder adquisitivo, la sobrecarga laboral y las deficiencias en las prestaciones de la obra social IOMA.

Con el triunfo en seccionales como Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz, la Multicolor se posiciona con una fuerza renovada dentro del mapa sindical bonaerense. La nueva dirección local adelantó que reforzará la agenda de lucha bajo la consigna de "ningún docente pobre", de cara a las próximas discusiones sectoriales con el Gobierno provincial.