San Isidro evalúa a más de 1.000 alumnos para transformar la educación en barrios vulnerables

El programa META alcanza a estudiantes de primaria y secundaria para medir desempeños en Matemática y Lengua. Con informes rápidos, el municipio busca realizar intervenciones pedagógicas inmediatas.

En el marco de su plan de modernización estatal, el municipio de San Isidro puso en marcha una nueva etapa del programa META. Esta iniciativa, desarrollada en conjunto con la Universidad Austral, busca medir el nivel académico de 1.075 estudiantes que asisten a escuelas en contextos de vulnerabilidad social dentro del distrito.

El programa se enfoca en alumnos de 3° y 6° grado de primaria, y de 9° y 12° año de secundaria. A través de evaluaciones virtuales y estandarizadas, se analizan las competencias en Matemática y Prácticas del Lenguaje, permitiendo identificar con precisión dónde están las mayores dificultades de aprendizaje.

La secretaria de Educación, Cultura y Trabajo local, Mercedes Sanguineti, destacó la importancia de contar con estadísticas propias para la gestión: "Participar de META es central porque nos permite identificar brechas de aprendizaje. Nos ofrece evidencia objetiva para priorizar inversiones educativas y tecnológicas". Según la funcionaria, esta base sólida permite diseñar planes pedagógicos más efectivos y contextualizados.

Una de las claves del sistema es su agilidad operativa. Apenas 30 días después de las pruebas, las escuelas reciben informes detallados por alumno y por curso. Esta rapidez permite que los directivos y docentes realicen ajustes inmediatos en el aula, cuyos resultados vuelven a ser testeados en una segunda toma anual durante el mes de octubre.

Actualmente, el programa se aplica en la Escuela Municipal Malvinas Argentinas y en los colegios Nuestra Señora de Lourdes, Santo Domingo Salvio, Plácido Marín y Sagrado Corazón de Jesús. Estos establecimientos integran la Red de Escuelas de San Isidro, un ecosistema colaborativo que alcanza a un universo total de 4.000 alumnos.