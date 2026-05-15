Frío polar en el AMBA: cuándo llegan las lluvias y qué día la temperatura caerá bajo cero

Tras un viernes agradable, un frente frío ingresará el sábado provocando lluvias aisladas y un marcado descenso térmico. Se esperan heladas en la Región Pampeana y nevadas en Cuyo y las sierras de Córdoba.

El alivio térmico de este viernes tiene las horas contadas. Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un potente frente frío ingresará al área central del país a partir del sábado, poniendo fin a las temperaturas templadas y abriendo paso a un escenario de heladas y nevadas en diversas regiones de Argentina.

Para el AMBA, el sábado marcará el quiebre. Aunque el viernes las máximas rozarán los 19°C, hacia la tarde-noche del sábado la inestabilidad ganará terreno con una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima no superará los 17°C, iniciando un tobogán térmico que se profundizará con el correr de las horas.

El impacto más crudo se sentirá al inicio de la próxima semana. Para el lunes, se proyectan mínimas de 6°C en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) y el interior bonaerense los termómetros marcarán valores cercanos o inferiores a los 0°C, provocando fuertes heladas en toda la Región Pampeana.

En el resto del país, el fenómeno será aún más visual. El modelo de referencia ECMWF anticipa nevadas en las zonas altas de Cuyo, las sierras de San Luis y Córdoba, extendiéndose incluso hacia el Noroeste Argentino (NOA). En la Patagonia, ciudades como Ushuaia ya experimentan sensaciones térmicas de hasta -4°C, con ráfagas de viento del sudoeste que superarán los 70 km/h.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca las actualizaciones del SMN, ya que el frío se instalará de manera sostenida al menos hasta el miércoles, con mañanas gélidas y tardes que apenas alcanzarán los 16°C.