Mauricio Macri relanzó el PRO desde Olivos y se plantó ante Milei: “No traicionamos lo que pensamos”

En un fuerte acto político en el Club Galicia de Olivos, el ex presidente ratificó el apoyo al rumbo económico pero exigió autonomía para su partido de cara a 2027. La intendenta Soledad Martínez se sumó al reclamo y defendió el modelo de gestión local frente al “Estado infinito” de la Provincia.

En el marco de su gira federal "Próximo Paso", el ex presidente Mauricio Macri encabezó este viernes un acto político en el Club Galicia de Olivos, donde buscó marcar un perfil propio para el PRO en medio del distanciamiento con la gestión de Javier Milei. Ante una militancia de dirigentes bonaerenses, el líder del partido amarillo sostuvo que la fuerza que preside debe mantener su voz crítica para evitar que el país retroceda.

"El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa", sentenció Macri durante el discurso de cierre. En una clara alusión a las recientes tensiones con la Casa Rosada, el ex mandatario advirtió: "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance". En ese sentido, remarcó la necesidad de mantener la identidad: "Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto".

La encargada de abrir la jornada y dar la bienvenida fue la intendenta anfitriona de Vicente López, Soledad Martínez, quien lanzó duras críticas a la administración provincial. "En la Provincia sufrimos un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita", lamentó la jefa comunal.

En contraposición al modelo kirchnerista, Martínez defendió con firmeza el sello de gestión de su espacio: "En donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor". Asimismo, trazó la hoja de ruta para la batalla electoral que se avecina hacia 2027: "Que sea el PRO de la Provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo".

Identidad, gobernabilidad y el rol del Banco Central

A su turno, Macri retomó esa línea y recordó el valor estratégico del partido amarillo en la gobernabilidad actual, aclarando que el respaldo a las reformas libertarias comenzó antes de que fueran gobierno. "El PRO estuvo ahí para apoyar las leyes mas difíciles, y para sostener el cambio sin pedir nada a cambio. El PRO no vino solo a decir que es lo que no funciona", subrayó.

"El PRO está para cuidar el cambio, para completarlo. Para que llegue para siempre. Está para construir, y el próximo paso parte de esa agenda: equilibrio fiscal, desregulación. Es lo que tienen nuestros países vecinos", agregó el ex presidente, diferenciando la experiencia y los cuadros técnicos de su espacio.

En el plano institucional, el titular del PRO destacó que "al país lo sostienen las instituciones que funcionan" y consideró "muy importante lo que está haciendo el Gobierno de completar la Justicia con jueces probos". En esa línea, hizo un pedido explícito al Poder Legislativo: "Por ejemplo, Santiago Bausili, del riñón de este espacio, que está en el Banco Central. Sería bueno que el Congreso le apruebe el pliego, para que su mandato siga después de este Gobierno".

Duro ataque a Kicillof y eje en la Provincia

El tramo más duro del discurso de Macri estuvo alíneado con los dichos previos de la intendenta y apuntó directo contra el gobernador bonaerense. "Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof. Me da mucha lástima por el peronismo, si ese es su candidato estrella. Que consigan un candidato mejor", disparó de manera tajante.

Sobre el final, el ex mandatario convocó a la dirigencia a consolidar el despliegue territorial de cara al futuro. "El Compromiso está puesto en que el cambio sea irreversible. Todas las barbaridades que hizo el kirchnerismo en función de llevarnos hacia atrás y al caos como nunca antes. Basta de dudar. Argentina nunca más tiene que abandonar este rumbo. Que vuelva el amor y la convivencia. El PRO tiene que estar presente. No hay futuro en este país sin futuro en la provincia de Buenos Aires", concluyó.