Pase Libre Multimodal: entregaron 150 credenciales para viajar gratis en Merlo

La Provincia entregó Pases Libres Multimodales que garantizan transporte gratuito a personas con discapacidad. El beneficio permite acceder a salud, educación y actividades diarias sin costo.

Viajar gratis puede marcar la diferencia en la vida cotidiana de miles de personas. En medio de un contexto económico ajustado, la Provincia de Buenos Aires avanzó con la entrega de 150 Pases Libres Multimodales (PLM) en Merlo, un beneficio clave para personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.

El impacto es directo: permite acceder sin costo al transporte público para ir al médico, estudiar o sostener actividades básicas, en un escenario donde el costo de movilidad pesa cada vez más.

La actividad fue encabezada por el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, junto al intendente Gustavo Menéndez, quienes remarcaron la importancia de sostener políticas públicas vinculadas al acceso y la inclusión.

“Los PLM permiten tener la misma oportunidad que el otro: trasladarse a la atención médica, a la escuela, a visitar a la familia. Ahí tenemos que estar, cerca de cada vecino”, afirmó Marinucci durante la jornada.

En la misma línea, el funcionario subrayó el rol del Estado en el actual contexto: “Hay un gobierno provincial y municipal que no se corre, que está presente y que entiende que en los momentos más difíciles es cuando más cerca tiene que estar del vecino”.

Por su parte, Gustavo Menéndez valoró la articulación con la Provincia y expresó: “Quiero destacar el trabajo de Martín Marinucci, uno de nuestros ángeles de la guarda en los últimos seis años”.

El intendente también hizo foco en la situación económica y el impacto de estas medidas: “Frente a un recorte muy difícil de entender, hay una decisión política de cobijar a cada municipio y a los vecinos”, y agregó: “Es necesario que abracemos a todos aquellos que nos necesitan para cuestiones tan básicas como poder moverse”.