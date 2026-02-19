Julio Zamora pidió la intervención del Gobierno tras el cierre de Fate en San Fernando

El intendente de Tigre se expresó en su cuenta de X tras el cierre de la planta de Fate en San Fernando y reclamó medidas urgentes para proteger a las 920 familias afectadas.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, pidió la intervención del Gobierno nacional luego del cierre de Fate en San Fernando, que dejó a 920 trabajadores sin empleo. El jefe comunal se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X y expresó su preocupación por el impacto social de la medida.

Según manifestó, los empleados se encontraron con un cartel en la puerta de la planta que informaba el cierre de la empresa.

“En el día de ayer, los trabajadores de Fate se encontraron con un cartel en la puerta de la planta de San Fernando que informaba el cierre de la empresa. De pronto, 920 familias -muchos de ellas, con toda seguridad, vecinas de Tigre- quedaron en la calle y pasaron a formar parte del creciente ejército de desocupados”, escribió.

Críticas al contexto económico y a la empresa

En su mensaje, Zamora cuestionó el contexto económico y apuntó contra sectores empresariales.

“Vivimos una época de individualismo extremo, en la que ciertos empresarios aprovechan cruelmente el ajuste y la recesión para achicar costos por medio de la importación de lo que antes fabricaban, sumado esto al evidente achicamiento de la demanda por la crisis. Nada de esto es algo que deban pagar los trabajadores argentinos”, sostuvo.

El intendente hizo propio el reclamo de las familias afectadas y pidió responsabilidad social empresaria.

“Hago mía la incertidumbre de todas estas familias y le pido a la empresa Fate, como al resto de las grandes compañías argentinas, que tengan un mínimo de solidaridad y busquen la manera de sostener los puestos de trabajo”, afirmó.

Advertencia sobre el impacto social

El jefe comunal advirtió sobre las consecuencias que podría generar la pérdida masiva de empleo.

“No es creando más miseria y desocupación que va a crecer nuestro país. Por el contrario, este es un camino que lleva al caos social y al desorden institucional”, expresó.

“Nuestras comunidades están formadas por gente trabajadora y pacífica. No las empujen en otro sentido poniéndolas en situación de desesperación”.

Pedido al Gobierno nacional

Por último, Zamora exhortó al Ejecutivo nacional a intervenir ante la situación.

“Exhorto al gobierno nacional a intervenir con todas las herramientas que tiene el Estado para defender a los trabajadores, como corresponde”, concluyó.