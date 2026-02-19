Sismo de 4.9 sacudió Mar del Plata y ciudades de la Costa Atlántica

Un sismo en Mar del Plata de magnitud 4.9 se registró este jueves en el Mar Argentino. El INPRES confirmó que no hay riesgo de tsunami y que fue de intensidad muy débil.

Un sismo en Mar del Plata de magnitud 4.9 en la escala de Richter se registró este jueves 19 de febrero a las 8:15 en el Mar Argentino, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El organismo confirmó que no hay riesgo de tsunami ni se prevén réplicas.

El epicentro se ubicó a 151 kilómetros al sur de la ciudad balnearia, a 160 kilómetros al sudeste de Necochea y a 282 kilómetros al sudeste de Tandil, con una profundidad de 9 kilómetros.

Cómo se sintió el temblor en la Costa Atlántica

El movimiento fue percibido por vecinos de Mar del Plata, Miramar y Necochea, principalmente en reposo. El INPRES lo clasificó como intensidad III (Muy débil), lo que implica que puede ser sentido levemente en edificios.

En simultáneo, el sistema de alertas sísmicas de Android envió notificaciones pocos minutos después del evento, indicando un “terremoto de magnitud aproximada 4,3” a unos 30 kilómetros de Miramar, registrado a las 8.16.

Diferencias en los reportes de magnitud

El sitio especializado Volcano Discovery reportó un “sismo moderado” de magnitud 4,6 en el Océano Atlántico Sur, a 211 kilómetros al sudeste de Mar del Plata y a una profundidad de 21 kilómetros.

En su informe indicó: “La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte que un terremoto más profundo de magnitud similar”.

Qué explicó el INPRES sobre el origen

Fuentes del INPRES señalaron que el fenómeno se originó por una falla geológica en la zona marítima donde ocurrió el movimiento.

“No se trató de un terremoto en tierra, sino de un evento con epicentro en el mar, frente a las costas de Miramar”, explicó el geólogo Federico Isla, según publicó el portal Ahora Mar del Plata.

Testimonios de vecinos

Alejandro, vecino marplatense, aseguró: “Fueron unos pocos segundos pero tembló todo”.

Por su parte, Dara relató: “Se sintió hace un rato, estamos trabajando y nos saltó el alerta en los celulares”.

Los primeros reportes provinieron de la zona sur de la ciudad, aunque también se registraron percepciones en La Perla y Plaza Mitre.