Un hombre fue detenido en Don Torcuato luego de agredir a la madre de su hijo

Las cámaras municipales registraron la agresión en la madrugada en Posada y Lugones. El hombre intentó refugiarse en una vivienda, pero fue detenido tras un operativo conjunto entre el COT y la Policía Bonaerense.

Un hombre fue detenido por violencia de género en Don Torcuato luego de agredir físicamente a la madre de su hijo. El hecho fue registrado por las cámaras municipales de Tigre, lo que permitió un rápido operativo articulado entre el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El episodio ocurrió durante la madrugada en la intersección de Posada y Lugones, donde un domo de seguridad captó el momento en que el individuo atacó a la mujer, quien se encontraba junto a su hijo.

Las cámaras registraron la agresión

En las imágenes se observa al agresor golpeando a la mujer y tomando al menor por la fuerza. De inmediato, los agentes del COT dieron aviso al móvil más cercano y activaron el protocolo de protección a la víctima.

El seguimiento por videovigilancia permitió identificar el recorrido del sospechoso, quien intentó ocultarse en un domicilio de la zona.

Operativo conjunto y detención

Con el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se concretó la detención del sujeto en la vivienda donde se había refugiado.

El hombre fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

Línea de asistencia

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, podés comunicarte con la línea 144, disponible las 24 horas, los 365 días del año.