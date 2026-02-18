edición 8032 - visitas hoy 22558

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Un hombre fue detenido en Don Torcuato luego de agredir a la madre de su hijo

Un hombre fue detenido en Don Torcuato luego de agredir a la madre de su hijo
Las cámaras municipales registraron la agresión en la madrugada en Posada y Lugones. El hombre intentó refugiarse en una vivienda, pero fue detenido tras un operativo conjunto entre el COT y la Policía Bonaerense.

Un hombre fue detenido por violencia de género en Don Torcuato luego de agredir físicamente a la madre de su hijo. El hecho fue registrado por las cámaras municipales de Tigre, lo que permitió un rápido operativo articulado entre el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


El episodio ocurrió durante la madrugada en la intersección de Posada y Lugones, donde un domo de seguridad captó el momento en que el individuo atacó a la mujer, quien se encontraba junto a su hijo.


Las cámaras registraron la agresión


En las imágenes se observa al agresor golpeando a la mujer y tomando al menor por la fuerza. De inmediato, los agentes del COT dieron aviso al móvil más cercano y activaron el protocolo de protección a la víctima.


El seguimiento por videovigilancia permitió identificar el recorrido del sospechoso, quien intentó ocultarse en un domicilio de la zona.


Operativo conjunto y detención


Con el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se concretó la detención del sujeto en la vivienda donde se había refugiado.


El hombre fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.


Línea de asistencia


Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, podés comunicarte con la línea 144, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Últimas Noticias

Crisis en FATE: delegados del SUTNA le pidieron a Kicillof que intervenga tras 920 despidos
Crisis en FATE: delegados del SUTNA le pidieron a Kicillof que intervenga tras 920 despidos
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Catherine Araujo Hernandez, CUIT 27-96321867-4, transfiere el fondo de comercio del rubro barbería, expediente de habilitación N° 4112-14214/23, sito en Boulevard del Mirador 530, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, a Pablo Daniel Brandan, CUIT 20-30148290-7.

En San Isidro, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de recortar fondos clave para la seguridad bonaerense
En San Isidro, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de recortar fondos clave para la seguridad bonaerense
Camión volcado en Panamericana tras chocar contra dos autos en Don Torcuato: hay un herido
Camión volcado en Panamericana tras chocar contra dos autos en Don Torcuato: hay un herido
Detuvieron al padre de los líderes de la Banda del Millón por un robo en Martínez
Detuvieron al padre de los líderes de la Banda del Millón por un robo en Martínez
El Ramal Tigre vuelve a operar desde el 1° de marzo: cómo funcionará el servicio y cuándo retoma el recorrido completo
El Ramal Tigre vuelve a operar desde el 1° de marzo: cómo funcionará el servicio y cuándo retoma el recorrido completo