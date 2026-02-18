El Municipio de San Fernando se pronunció tras el cierre de Fate y reclamó medidas urgentes

El Municipio de San Fernando expresó su profunda preocupación por el cierre definitivo de la histórica fábrica Fate, que dejó 920 despedidos, 300 de ellos vecinos de la ciudad, y solicitó la Conciliación Obligatoria para evitar consecuencias irreversibles.

El cierre de Fate en San Fernando dejó 920 trabajadores sin empleo, de los cuales 300 son vecinos del distrito. Frente a ese escenario, el Municipio de San Fernando difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación y reclamó medidas para proteger a las familias afectadas.

Desde el Ejecutivo local advirtieron sobre el impacto productivo y social que implica la paralización de una empresa con 80 años de historia en la ciudad.

En el documento oficial expresaron: “Lamentamos profundamente el cierre de una empresa histórica que durante 80 años formó parte del desarrollo productivo de nuestra ciudad y del crecimiento de miles de familias sanfernandinas. De las 920 personas que se quedaron sin trabajo, 300 son vecinos de nuestra ciudad.”

Asimismo, señalaron: “La falta de políticas que protejan a la industria nacional y la apertura indiscriminada de importaciones no solo impacta en los trabajadores de todo el país, sino también en toda la comunidad de San Fernando.”

El impacto social y productivo en San Fernando

El Municipio remarcó que la pérdida de empleos afecta directamente a familias que durante años formaron parte del entramado industrial local. En ese sentido, indicaron: “Detrás de cada puesto de trabajo hay familias e historias de vida, muchos años de esfuerzo, proyectos y sueños construidos.”

También agregaron: “Hoy no hablamos solo de una fábrica que cierra, sino de familias que sienten dolor por su presente e incertidumbre por su futuro; de trabajadores que dedicaron años de su vida a esta empresa y ayudaron a construir la identidad productiva.”

En el mismo comunicado vincularon el desarrollo industrial con la capacidad del Estado local para sostener servicios públicos: “Si podemos dar buenos servicios, es porque tenemos industrias fuertes y que contribuyen, que generan empleo e ingresos. Esto nos permite brindar servicios de calidad a nuestros vecinos, que tengamos un buen sistema de salud, buenos polideportivos, escuelas en condiciones, refuerzo en seguridad y se renueve la ciudad.”

Pedido de Conciliación Obligatoria

En el tramo final, el Ejecutivo municipal reafirmó su posicionamiento en defensa del trabajo y la producción local.

“San Fernando es una ciudad que cree en el valor del trabajo y de la producción.”

Además, solicitaron la intervención de los gobiernos nacional y provincial: “Les pedimos al Gobierno Nacional y Provincial que sigan los esfuerzos en la búsqueda de una solución para el cuidado de las familias afectadas. Consideramos fundamental la Conciliación Obligatoria como herramienta para acercar posiciones y evitar que una decisión de estas características tenga consecuencias irreversibles para los trabajadores.”

Por último, concluyeron: “Desde el Municipio vamos a acompañar a las familias afectadas y a trabajar junto a todos los actores involucrados para evaluar alternativas que ayuden en esta situación.”