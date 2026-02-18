Nochecitas en el río en San Isidro: música, emprendedores y propuestas gastronómicas en la costa

El Municipio impulsa una nueva edición de Nochecitas en el río este viernes 20 de febrero en Roque Sáenz Peña y el río, con más propuestas gastronómicas, shows en vivo y participación de emprendedores locales.

Este viernes 20 de febrero, de 19:00 a 23:00, el Municipio de San Isidro realizará una nueva edición de Nochecitas en el río, una propuesta para disfrutar las noches de verano en la costa con música en vivo, gastronomía y emprendedores locales. La actividad tendrá lugar en Roque Sáenz Peña y el río, en un espacio público recuperado y actualmente accesible a todos los vecinos.

Se trata de la tercera edición de esta iniciativa municipal, que busca promover el uso de los espacios públicos del distrito y generar propuestas recreativas para compartir en familia y con amigos.

Música en vivo y programación artística

Desde las 19:00, la jornada contará con la participación de DJ Los Vinilos. Luego se presentará un show acústico de Agus Quena, continuará el grupo Las Vocat y el cierre estará a cargo de la banda “Ensalada de Covers”.

Además, durante la noche se realizarán sorteos organizados por distintos emprendedores locales que participan del evento.

Más gastronomía y emprendedores locales

En esta edición se sumarán más puestos gastronómicos con propuestas de locales de la zona. Los asistentes podrán encontrar hamburguesas, empanadas, panchos, pizzas y bebidas, entre otras opciones.

La actividad forma parte de una política municipal orientada a fortalecer el circuito de emprendedores y acompañar el desarrollo comercial local.

Un ciclo que recorre distintos espacios públicos

Esta será la tercera edición de “Nochecitas”. La primera jornada se realizó el año pasado en el nuevo Paseo Fleming de Martínez, mientras que la segunda tuvo lugar en este sector de la costa recientemente recuperado por el Municipio.

Según se informó, próximamente habrá otra edición en el Paseo Rolón de Beccar, continuando con el objetivo de extender la propuesta a distintos puntos del distrito.