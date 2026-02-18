Multitudinario cierre de los Carnavales de Tigre 2026 en Don Torcuato

Con una masiva participación vecinal, el Gobierno local finalizó el ciclo 2026 de los Carnavales de Tigre en Don Torcuato, tras cuatro jornadas consecutivas en distintas localidades del distrito.

Una multitud de vecinos participó de la última jornada de los Carnavales 2026 del Municipio de Tigre, que tuvo lugar en Don Torcuato y marcó el cierre de cuatro fechas consecutivas organizadas por el Gobierno comunal en distintas localidades del distrito.

Autoridades del Poder Ejecutivo local acompañaron la celebración y reafirmaron su compromiso con el movimiento cultural del territorio, en una propuesta que también se desarrolló en Benavídez, Troncos del Talar y Rincón de Milberg.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, estuvo presente en la jornada final junto a miles de vecinos y vecinas.

"Estamos muy contentos por todo el esfuerzo de los murgueros y la comunidad que nos deleitó durante todas las jornadas. Hubo mucho baile y color que disfrutó toda la familia. El intendente Julio Zamora trabaja todos los días para que la expresión cultural de los artistas locales sea posible", expresó la funcionaria.

Actividades culturales y puesta en escena

El festival comenzó a las 18 horas con una pasada por el corsódromo de promotores del programa Reciclá, iniciativa del Municipio.

La jornada continuó con coreografías de los talleres de Folclore, que interpretaron el carnaval de La Rioja, y presentaciones de alumnos y alumnas de la Escuela de Danza Urbano y Crew Municipal, quienes brindaron distintos bailes para la comunidad.

Jesús, director de la agrupación Los Nuevos Reyes, manifestó: "Cumplí mi sueño de tener una murga y compartirla con la gente. Estoy muy feliz por tener estos espacios donde podamos mostrar todo el trabajo que ensayamos durante el año. La organización del Municipio fue muy buena y felicito a todas las personas que hacen esto posible".

El cierre incluyó el desfile de murgas y comparsas, entre ellas: Los Flores, Los del Fondo, Los Nuevos Reyes de la Ilusión, Los Incomparables, Comparsa Yeimara y Los Caprichosos de Torcuato.

Operativo de seguridad y prevención

Como en cada jornada, la Secretaría de Protección Ciudadana desplegó un operativo preventivo con agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), drones, móviles, personal de Defensa Civil, Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

También participaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en un trabajo articulado para garantizar el normal desarrollo de la actividad.

Con la jornada en Don Torcuato, el Municipio dio por finalizado el ciclo 2026 de los Carnavales de Tigre, del que participaron miles de personas en las distintas sedes.